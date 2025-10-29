Quê hương của Musang King nhập khẩu sầu riêng Việt Nam để tiêu thụ nội địa

Giá sầu riêng biến động trái chiều

Ngày 29-10, các vựa sầu riêng thông báo giá thu mua sầu riêng Dona (Thái, Monthong) phổ biến ở mức 90.000 – 93.000 đồng/kg (loại A); loại B rẻ hơn 20.000 đồng/kg đối với hàng trồng khu vực Tây Nguyên. Mức giá này tăng khoảng 5.000 đồng/kg so với 2 ngày trước do hàng ít và khâu xét nghiệm đỡ căng thẳng hơn.

Sầu riêng ở miền Tây giống Ri 6 giá 75.000 – 77.000 đồng/kg (loại A), loại B rẻ hơn 15.000 đồng/kg, thấp hơn trước đây do miền Tây đang bị ảnh hưởng mưa nhiều, chất lượng giảm. Đặc biệt, nhiều vườn bị ngập nước lâu, nông dân buộc hái sớm để bán sầu riêng kém với giá rất rẻ để "vớt vát" vốn liếng.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đã đạt gần 2,77 tỉ USD, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 1,7%.

Trung Quốc chiếm 94% thị phần

Trung Quốc tiếp tục là thị trường dẫn đầu với 2,59 tỉ USD, chiếm gần 94% thị phần xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 0,2%.

Trong 10 thị trường nhập khẩu sầu riêng nhiều nhất của Việt Nam, Malaysia có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, lên đến 657% so với cùng kỳ. Cụ thể, nước này chi hơn 2 triệu USD để nhập khẩu sầu riêng và dự kiến còn tiếp tục tăng khi các doanh nghiệp cho biết đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ thị trường này.

Kiểm tra cơm sầu riêng Musang King trước khi thu hoạch

Malaysia lùng mua Musang King Việt Nam

Malaysia nổi tiếng với giống Musang King được mệnh danh là "vua sầu riêng" bởi sự nổi trội của chất lượng. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, điểm yếu của Musang King Malaysia là quá đắt đỏ, vượt ngoài tầm chi trả của số đông người tiêu dùng.

Ngoài ra, sầu riêng Malaysia có năng suất thấp, chín rụng mới thu hoạch rồi bóc múi, cấp đông nên giá thành rất cao. Hơn nữa, do thu hoạch lúc chín nên có vị đắng nhẹ và không phải ai cũng thích hương vị này.

Trong khi đó, sầu riêng Musang King tại Việt Nam giá ngày càng rẻ do sản lượng lớn và chất lượng ngày càng cải thiện. Do đó, sầu riêng Musang King Việt Nam được Malaysia nhập khẩu để bán nội địa trong khi hàng trong nước ưu tiên xuất khẩu bởi được giá hơn.

Tương tự, Thái Lan, cường quốc xuất khẩu sầu riêng số 1 thế giới trong 9 tháng đầu năm cũng chi 34 triệu USD để nhập khẩu sầu riêng Việt Nam. Lý do, sầu riêng Việt Nam gần như có hàng quanh năm trong khi nước này chỉ có theo mùa.