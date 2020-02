Quay video 8K trên smartphone không hề thừa thãi, đó là một ý tưởng tuyệt vời

Một trong những tính năng ấn tượng nhất trên dòng Galaxy S20 là khả năng quay video 8K. Nhưng liệu nó có thật sự ấn tượng khi hiện giờ phần lớn điện thoại và camera vẫn quay phim ở độ phân giải 1080p, còn TV 4K mới bắt đầu trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng, trong khi đó TV 8K vẫn quá đắt để có thể mua được?

Nhưng hóa ra quay video 8K thực sự là một ý tưởng tuyệt vời, và nó có nhiều ích lợi hơn bạn tưởng ngay cả khi bạn đang không sở hữu một chiếc TV 8K nào. Tại sao lại như vậy?

Zoom đến từng chi tiết

Với các đoạn video 8K, nghĩa là độ phân giải lên đến 7.680 x 4.320 pixel, cao gấp 4 lần độ phân giải Ultra HD 4K, gấp 16 lần độ phân giải 1080p phổ biến trong các video hiện nay. Độ phân giải cao tưởng chừng như thừa thãi này hóa ra lại rất có ích nếu bạn muốn phóng to một cảnh thú vị nào đó trong đoạn video lên.

Một đoạn đường Nguyễn Huệ dưới độ phân giải 8K của Galaxy S20.

Độ phân giải 8K cho phép bạn phóng to một khung cảnh lên gấp 16 lần mà ít nhất vẫn sắc nét tương đương với độ phân giải HD của khung cảnh đó. Chắc chắn khi phóng to lên độ phân giải HD, hình ảnh sẽ khó có thể sắc nét như độ phân giải 8K ban đầu, nhưng rõ ràng, bạn không thể phóng to đến như vậy nếu quay video bằng độ phân giải HD.

Với tổng số pixel lên đến 33MP, bạn còn có thể cắt mỗi khung cảnh trong đoạn video thành nhiều vùng khác nhau, phóng to hoặc ghép chúng lại với nhau, để tạo nên một đoạn video giống như đang được quay từ nhiều camera khác nhau. Tất cả chỉ bằng một lần quay duy nhất với video 8K.

Những clip streaming sắc nét hơn



Về lý thuyết, những đoạn video 8K chắc chắn sẽ sắc nét hơn so với 4K hay HD. Nhưng bạn không cần phải có một chiếc TV 8K đắt đỏ để có thể phân biệt được các chênh lệch về trải nghiệm này.

Một ngày tại San Francisco dưới góc nhìn 8K của Galaxy S20.

Thông qua các dịch vụ stream video như YouTube hay Vimeo – với khả năng tự điều chỉnh độ phân giải tùy vào điều kiện mạng hay thiết bị mà bạn đang xem – nó vẫn có thể mang lại hình ảnh sắc nét hơn nhiều so với khi bạn đang ghi hình bằng độ phân giải thấp hơn. Nói cách khác, vì có số lượng pixel lớn hơn, một đoạn clip 8K khi nén về độ phân giải 1080p sẽ có hình ảnh sắc nét hơn so với đoạn clip 1080p được stream ở độ phân giải 1080p.

Tất nhiên điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như chất lượng ống kính và cảm biến của máy quay, cũng như cả thuật toán nén video, cả khi ghi hình và quá trình giải mã ngược. Tuy nhiên, chắc chắn một điều khi các yếu tố trên tương đương nhau, những đoạn video có độ phân giải cao hơn sẽ đem lại hình ảnh chi tiết hơn, sắc nét hơn so với những đoạn video khác.

Nhờ độ phân giải 8K, cùng một khung cảnh, người dùng có thể tách các chủ thể trong đó ra thành nhiều khung hình khác nhau, và ghép chúng lại giống như một đoạn phim được quay bằng nhiều camera khác nhau.

Nhìn vào tương lai xa hơn

Một lý do khác khiến những đoạn video 8K là một ý tưởng tuyệt vời, ngay cả trong thời điểm hiện tại. Ghi lại những thước phim bằng chất lượng cao nhất có thể sẽ là một món quà cho tương lai sau này của chúng ta. Mỗi khi nhìn lại những hình ảnh hay video được ghi lại trong quá khứ, chắc chắn mỗi người chúng ta đều mong muốn chúng có chất lượng tốt hơn.

Tuy hiện tại những chiếc TV 8K vẫn còn đắt đỏ và không dễ tiếp cận, nhưng theo thời gian nó sẽ trở thành điều bình thường và phổ biến hơn trong thời gian tới. Lúc đó, nếu chỉ được xem lại những đoạn video được ghi lại bằng độ phân giải 1080p hay thậm chí 4K, có lẽ hơn ai hết, chính chúng ta sẽ là người hối tiếc về điều đó.

Đó chính là động lực để những nhà làm phim số hóa lại các đoạn video cổ điển và đưa chúng quay trở lại cuộc sống của chúng ta trong độ phân giải và chất lượng cao nhất có thể.

Tuy điều này bạn nên vội vàng mua một chiếc camera hay điện thoại có khả năng quay video ở độ phân giải 8K, nhưng khi tính năng này đã có mặt trên thiết bị của bạn, đây là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc khi ghi lại những mốc sự kiện quan trọng trong cuộc sống của bạn.