Quay lén 2 mẹ con trong quán ăn rồi đăng lên mạng với giọng mỉa mai "cái thể loại mẹ": Người đàn ông bị dân tình ném đá ngược lại

Mới đây, trên một nền tảng mạng xã hội, tài khoản cá nhân đã đăng tải đoạn video ngắn kèm dòng trạng thái đầy tính phán xét: "Có cái thể loại mẹ hay không. Trời mưa, sàn bẩn".

Một đoạn video ghi lại cảnh đứa trẻ nằm lăn ra sàn nhà hàng ăn vạ, trong khi người mẹ thản nhiên ngồi ăn cơm đã gây bão mạng xã hội. Trái với ý đồ mỉa mai của người đăng tải, cộng đồng mạng lại đồng loạt đứng về phía người mẹ, mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi về cách ứng xử văn minh và khoa học khi trẻ khủng hoảng tâm lý nơi đông người.

Mới đây, trên một nền tảng mạng xã hội, 1 tài khoản cá nhân đã đăng tải đoạn video ngắn kèm dòng trạng thái đầy tính phán xét: "Có cái thể loại mẹ hay không. Trời mưa, sàn bẩn" .

Hình ảnh trong video cho thấy một bé trai khoảng 2-3 tuổi đang nằm ngửa, khóc lóc và lăn lộn ngay dưới sàn gạch của một quán ăn. Cách đó chỉ một bước chân, người mẹ vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, tiếp tục dùng bữa và hoàn toàn "ngó lơ" sự hiện diện mang tính ăn vạ của cậu con trai. Cho đến khi ăn xong xuôi, người mẹ mới nhẹ nhàng đứng dậy, bế thốc đứa trẻ lên và rời đi.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết không nhận được sự đồng cảm nào từ dư luận mà ngược lại, chủ nhân đoạn video đã bị cư dân mạng "ném đá" một cách nhiệt tình. Phần lớn bình luận đều cho rằng người quay lén đã quá soi mói, "chưa biết gì đã thích phán xét" và khuyên người này "đừng dạy người khác cách làm mẹ".

Sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng cho thấy một bước tiến trong nhận thức của xã hội về việc nuôi dạy con cái: Không còn nuông chiều vô điều kiện, và bớt đi những định kiến khắt khe đổ dồn lên vai các bà mẹ.

Người mẹ đúng hay sai khi "bơ" con ăn vạ?

Nhìn vào bề nổi, hành động để con nằm dưới sàn nhà hàng, nơi đông người qua lại và sàn nhà có thể không sạch sẽ dễ bị gắn mác là "vô tâm" hay "bỏ mặc". Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý học trẻ em và giáo dục hiện đại, cách xử lý của người mẹ trong tình huống này được đánh giá là hoàn toàn chính xác và bản lĩnh .

1. Cắt đứt "khán giả" của buổi biểu diễn ăn vạ

Trẻ nhỏ rất thông minh. Khi chúng khóc lóc, ăn vạ hay ném đồ vật, mục đích lớn nhất là thu hút sự chú ý của cha mẹ nhằm đạt được một yêu sách nào đó (muốn mua đồ chơi, không muốn ăn, muốn đi chơi...). Khóc lóc nơi công cộng là vũ khí đắc lực vì trẻ biết cha mẹ thường sợ xấu hổ mà nhanh chóng thỏa hiệp.

Bằng cách phớt lờ, người mẹ đã gửi đi một thông điệp ngầm nhưng đanh thép: "Sự khóc lóc này không có tác dụng với mẹ. Con có ăn vạ đến mấy cũng không thay đổi được kết quả" . Khi không có "khán giả" cổ vũ, đứa trẻ sẽ tự hiểu hành vi này là vô ích và sẽ tự kết thúc sau khi đã mệt.

2. Giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc cá nhân

Sai lầm phổ biến của nhiều phụ huynh là nổi giận, quát mắng hoặc đánh đòn con ngay giữa nơi đông người. Điều này chỉ làm tình huống tồi tệ hơn: đứa trẻ hoảng sợ khóc to hơn, còn cha mẹ thì mất đi sự tự chủ. Người mẹ trong video đã duy trì được một cái đầu lạnh đáng nể. Cô không bỏ rơi con (vẫn ngồi ngay cạnh để đảm bảo an toàn trong tầm mắt), nhưng tách biệt cảm xúc của mình khỏi cơn tam bành của đứa trẻ.

3. Giáo dục tính tự lập và chịu trách nhiệm

Đợi đến khi ăn xong, tức là khi cơn bão cảm xúc của con đã tạm lắng và việc riêng của mẹ đã hoàn thành, người mẹ mới bế con lên. Đây là cách thiết lập ranh giới rõ ràng: Mẹ tôn trọng việc con thể hiện cảm xúc tiêu cực, nhưng con không được phép dùng nó để điều khiển hành vi hay thời gian của mẹ.

Việc sàn nhà bẩn hay trời mưa chỉ là yếu tố vật lý nhất thời, có thể làm sạch ngay sau đó bằng khăn ướt hoặc tắm rửa, ngay trong clip này, khi bế con lên người mẹ đã dùng tay phủi bụi bẩn sau lưng cậu bé. Nhưng nếu thỏa hiệp với con vì sợ bẩn, sợ người đời dị nghị, cha mẹ sẽ vô tình hình thành thói quen xấu, khiến đứa trẻ trở nên bướng bỉnh và khó bảo hơn trong tương lai.

Lời kết

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là hành trình dễ dàng, đặc biệt là khi phải đối mặt với những "cơn khủng hoảng tuổi lên 2, lên 3" ở nơi công cộng. Thay vì dùng lăng kính soi mói, phán xét để chỉ trích phương pháp của các ông bố bà mẹ, xã hội cần có cái nhìn bao dung và thấu hiểu hơn.

Sự việc lần này là một bài học đắt giá cho những "anh hùng bàn phím" thích dùng mạng xã hội để dạy đời: Đừng vội phán xét một người mẹ khi bạn chưa từng đứng ở vị trí của họ, và quan trọng hơn, hãy học cách tôn trọng cách mỗi gia đình thiết lập kỷ luật cho con cái của mình.