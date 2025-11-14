Quất đồ hiệu theo lô kiểu Mailisa: Một mẫu sơmi chốt luôn vài trăm cái, váy có tới cả nghìn chiếc

Nữ doanh nhân Phan Thị Mai (chủ thương hiệu Mailisa) là gương mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các clip quảng bá thẩm mỹ viện. Bà Mailisa là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên từ năm 1998. Trên MXH, nữ doanh nhân còn là nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh TikTok 3 triệu người theo dõi cùng loạt content viral ngoài sức tưởng tượng.

Doanh nhân Phan Thị Mai.

Bà chủ Mailisa thường thoải mái khoe cuộc sống thường nhật, những hoạt động kinh doanh và từ thiện qua hệ thống kênh của mình, đặc biệt nữ doanh nhân thường được chú ý bởi gu thời trang cá nhân đặc biệt.

Trong một đoạn clip gần đây, khi bị nhận xét: "Cái áo này ngày nào cũng mặc", nữ doanh nhân đã ngay lập tức khiến cộng đồng mạng bất ngờ với nội dung phản hồi. Sự thật là chiếc áo ấy chỉ là một trong hàng trăm chiếc sơmi cùng mẫu, cùng thương hiệu mà phú bà này sở hữu. Việc mua hàng hiệu theo lô cũng chứng minh độ chịu chi của "phú bà" nổi tiếng.

Bà chủ Mailisa chia sẻ về niềm đam mê với thương hiệu Thom Browne. (Nguồn Mailisa)

Nữ doanh nhân thường xuyên diện các mẫu áo với đường kẻ đặc trưng của thương hiệu, khiến nhiều người thắc mắc.

Nữ doanh nhân này chia sẻ: "Không phải Mai khoe đâu mà cái áo này Mai mua là hàng hiệu đó. Một cái hãng này nó ra phải hàng trăm cái áo sơmi, nó cũng xêm xêm nhau, lúc thì sọc dọc, lúc sọc ngang. Cùng màu nhưng khác sọc. Chị thích cái thương hiệu này. Nó lịch sự, kín đáo nhưng không làm mình quá già. Cho nên cái sơmi của chị nhiều thì không có nhưng cũng có tầm khoảng 400‑500 cái.



Không chỉ sơmi, phú bà Mailisa còn đầu tư cho các món đồ khác: "Còn về chân váy kiểu này, nhiều thì không có nhưng có khoảng 1.000 cái thì có. Chị còn mua được một chiếc xe 200 tỷ thì cái áo này đã là cái gì. Chẳng là cái gì so với chị cả. Đơn thuần nó chỉ là một cái dụng cụ thôi".

Bà Mailisa trả lời thắc mắc khi bị nói chỉ mặc một chiếc áo.

Những chiếc áo sơmi mà bà Mailisa sắm đều thuộc thương hiệu Thom Browne - nhà mốt cao cấp đến từ Mỹ. Lý do bà lựa chọn rất rõ ràng: dải sọc đỏ ‑ trắng ‑ xanh độc quyền đặt tinh tế trên tay áo hoặc cổ áo vừa tạo điểm nhấn nhận diện, vừa giữ được vẻ lịch sự, trang nhã lại vẫn rất trẻ trung thời thượng. Chất liệu cotton poplin, cotton oxford cùng phom may chuẩn mực giúp áo ôm vừa vặn cơ thể, toát lên phong thái thanh lịch, chỉn chu.

Phong các sơmi của Thom Browne là sự kết hợp hoàn hảo giữa trang trọng và trẻ trung, phù hợp với hình ảnh một nữ doanh nhân năng động. Không chỉ đẹp mắt, các thiết kế này còn linh hoạt trong phối đồ: dễ kết hợp với chân váy, quần âu hay blazer, từ những ngày làm việc bận rộn đến các sự kiện quan trọng. Chính vì thế, với bà Mailisa, những chiếc sơmi này không chỉ là trang phục mà còn là "vũ khí" thể hiện phong cách và hình ảnh cá nhân.

Mẫu áo sơmi của Thom Browne có kiểu dáng trẻ trung, lịch sự nên rất được lòng nữ doanh nhân.

Các mẫu sơmi phổ biến của nhà mốt Mỹ hiện có giá dao động từ khoảng 8,9 triệu đến hơn 20 triệu đồng, tùy chất liệu và phiên bản. Dù giá khá cao nhưng mỗi khi Thom Browne ra mắt bộ sưu tập mới, bà Mai đều sở hữu tất cả các màu và phiên bản, chứng tỏ độ chịu chơi và tình yêu đặc biệt với các sản phẩm của thương hiệu.

Các mẫu sơmi của Thom Browne sở hữu thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Hiện những mẫu này có giá khoảng 621 USD (tương đương 17 triệu đồng).

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân này còn cho thấy mình là 1 "tín đồ Thom Browne" khi diện đồ của nhà mốt trong mọi hoàn cảnh, từ livestream, gặp gỡ đối tác, công tác, du lịch đến các hoạt động từ thiện... Việc xuất hiện liên tục với những set đồ đồng bộ của thương hiệu này giúp bà ghi dấu phong cách riêng, vừa thanh lịch, tinh tế mà cũng vẫn rất trẻ trung.