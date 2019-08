"Quắt đại ca" Mạnh Quân: "Bà xã không được "xanh chín" cho lắm mỗi lần thấy tôi đóng cảnh nóng với bạn diễn"

Mạnh Quân là cái tên bắt đầu thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ khi tham gia diễn xuất trong bộ phim đình đám một thời "Nhật ký vàng anh". May mắn hơn nhiều nghệ sĩ từng vật lộn nhiều năm trong nghề thì Mạnh Quân đã có cơ duyên nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tiên này của mình.

Tuy nhiên, thời gian về sau, nam diễn viên lại chưa có nhiều sự đột phá trên con đường nghệ thuật. Mãi đến 5S Online, người hâm mộ mới bắt đầu gọi anh bằng một cái tên khác là "Quắt đại ca". Đây cũng chính là vai diễn thành công và lâu năm nhất của Mạnh Quân sau hơn 10 năm gắn bó với nghệ thuật.



Anh cũng thừa nhận mình trưởng thành và suy nghĩ sâu sắc hơn kể từ sau khi kết hôn. Với Mạnh Quân, hạnh phúc gia đình luôn được đặt trên sự tôn trọng lẫn nhau và bà xã 9x chính là hậu phương vững chắc cho anh tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.

Đến với "Về nhà đi con" ngoại truyện là một cơ duyên

Cơ duyên nào khiến anh nhận vai diễn mối tình đầu của Bảo Thanh trong "Về nhà đi con" ngoại truyện?

Cũng không có gì quá lớn đâu, chỉ đơn giản là Về nhà đi con có ngoại truyện và bên phía đội ngũ sản xuất đã liên hệ để mời tôi tham gia một vai. Lúc ấy tôi vui lắm, vì cả tôi và vợ đều rất thích bộ phim này. Sau khi nhận và đọc kịch bản, tôi thấy đây là một vai khá thú vị và có nét để diễn nên đã nhận lời ngay.

Dù chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh nhưng Mạnh Quân đã để lại ấn tượng khá sâu đậm với khán giả, anh cảm thấy như thế nào?

Dĩ nhiên rất vui và hưng phấn rồi. Nhận được vai diễn thú vị trong bộ phim truyền hình quốc dân như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn chứ (cười).

Khó khăn khi quay lại với phim ảnh của anh lần này là gì?

Lâu rồi tôi không tham gia phim truyền hình, nhân vật Quyết Đại ca (trong bộ phim 5S Online) – hình tượng đi theo tôi đã 7 năm trời có một phần cũng in vào cách diễn, cách nhả thoại của tôi. Hiện tại, tôi đang cố gắng để thoát được "Quắt" đại ca, bởi nếu ở nhân vật nào cũng thấy bóng dáng cậu ấy thì thực sự không tốt.

Bất kì sự so sánh nào cũng là khập khiễng

Trước đó, ở Quỳnh Búp Bê, Mạnh Quân đã từng đóng cặp với Thu Quỳnh, lần này lại đóng với Bảo Thanh. Anh có so sánh gì về 2 người bạn diễn này?

Tôi thường không bao giờ đưa ra sự so sánh bởi mọi so sánh đều rất khập khiễng. Với hai người bạn diễn của mình, tôi cảm thấy họ đều có cách diễn rất tự nhiên và thật. Ngoài ra, Thu Quỳnh và Bảo Thanh luôn tạo được không khí cho đối phương rất tốt. Họ kéo được tôi vào guồng làm việc, vào tình huống một cách chân thật nhất.

Trong diễn xuất, bạn diễn là một nhân tố vô cùng quan trọng. Bởi họ là người quyết định những mảng miếng mình quăng ra sẽ hoá giải như thế nào. Nếu bạn diễn nhanh nhạy thì sẽ giải quyết rất gọn gàng những gì mình bày ra.

Hôn nhân viên mãn, vợ luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ tôi theo đuổi con đường nghệ thuật

Khán giả rất tò mò về khoảng thời gian vắng bóng sau khi kết hôn của anh?

Hai chữ thôi: viên mãn. Tôi rất hài lòng và hạnh phúc với những gì gia đình mang lại cho mình.

Mạnh Quân thấy điều gì ở mình thay đổi rõ nhất sau khi kết hôn?

Tôi thấy bản thân trưởng thành, biết suy nghĩ sâu hơn và rộng hơn. Từ khi có gia đình, tôi hạn chế những cuộc hẹn mà không mang lại một thứ gì đó cho bản thân. Thay vào đó, tôi ở nhà và dành thời gian cho gia đình.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong lần đầu làm bố của Mạnh Quân.

Ngày vợ chuẩn bị sinh em bé là ngày đáng nhớ nhất đời tôi. Khi đó, tôi thấy mình như ngồi trên bếp lửa vậy. Vừa lo lắng vì không biết sự an toàn thế nào vừa hồi hộp nữa. Cho đến lúc được bế con, tôi vừa bế vừa run. Tôi là người rất vụng về nên khi thấy con quá bé bỏng trong vòng tay của mình, tôi sợ lắm!

Càng ngày càng nhiều người mất niềm tin vào hai chữ tình yêu. Đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn như vậy thì theo Mạnh Quân đâu là yếu tố quan trọng nhất để giữ tình yêu luôn bền vững?

Cái này cũng khó để phán xét lắm bởi mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau. Với cá nhân tôi, trong một mối quan hệ mình tôn trọng, yêu thương và thật lòng với đối phương là những yếu tố đủ để giữ vững mối quan hệ.

Tôi cho rằng, vợ mình mà, mình chẳng đi đâu mà thiệt cả. Trong tình huống trái chiều thì tôi có thể im lặng một chút để không xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng. Rồi nếu có tranh cãi, tôi tạm thời nhận sai đi. Ai cũng vậy thôi, khi nóng lên thì sẽ luôn cố tìm cách bảo vệ quan điểm và thể hiện "cái tôi" của mình. Thế nhưng như thế chỉ càng đẩy mọi chuyện đi xa hơn. Với bản thân tôi, "cái tôi" thì không thể quan trọng bằng hạnh phúc gia đình được.

Vậy thường những lần xích mích đó xuất phát từ chuyện gì?

Không có gì quá to tát đâu, nó chỉ đơn giản là vì hai vợ chồng thích tranh luận thôi.

Bà xã có ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật không?

Có chứ. Từ khi yêu đến lúc cưới, thậm chí cả khi có con rồi, vợ tôi luôn ủng hộ chồng trên con đường nghệ thuật. Cô ấy không chỉ khích lệ, động viên mỗi khi tôi mệt mỏi; mà còn luôn để ý giúp tôi về phần trang phục, đầu tóc, hình ảnh cá nhân. Đó chính là hậu phương vững chắc của tôi đấy!

Đóng cảnh tình cảm với bạn diễn, bà xã anh có bao giờ ghen hay không?

Tôi không biết vợ ghen thật hay như thế nào, nhưng vợ tôi nhìn thấy cảnh chồng thân mật với bạn diễn nữ thì cũng hay nói xoáy xoáy vài câu kiểu như "tình cảm quá nhỉ", "diễn đạt thế". Theo ngôn ngữ của tôi thì nó là những câu nói không được xanh chín cho lắm (cười). Nhưng thường thì vợ tôi chỉ trêu thôi chứ không có gì quá căng thẳng đâu.

Hối hận vì đã không cố gắng hết sức cho vai diễn

Nhắc đến Mạnh Quân người ta vẫn còn mãi nhớ về vai diễn "Quắt đại ca" của 5S Online, còn hiện tại lại khá mờ nhạt, anh nghĩ sao về điều này?

Đúng là tôi đang làm mọi thứ an toàn quá. Ví dụ như trong Quỳnh Búp Bê, khi đọc kịch bản, tôi hiểu Kiên "nghiện" là nhân tố thúc đẩy để My Sói căm thù Quỳnh hơn, rồi cũng là nguyên do của nhiều mâu thuẫn trong phần 2 giữa hai nhân vật này.

Tôi đọc thì thật sự thấy rất hay. Thế nhưng khi thực diễn thì tôi chỉ làm được khoảng 50% - 60% thôi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy rất rất tiếc. Giá như tôi có thể thoát được những định mức an toàn của bản thân thì vai diễn đó sẽ hay hơn rất nhiều.

Đến thời điểm này, tự tôi cảm thấy khá hối tiếc vì khi ấy không dám làm cho vai xấu hơn. Đó là một trong số ít những vai thuộc tuyến phản diện "nhẹ" mà mình đảm nhiệm, nhưng rồi lại khiến nó trở nên hơi hiền.

Vậy ở những vai tiếp theo, anh muốn làm vai chính diện hay phản diện?

Tôi muốn làm một vai phản diện hơn. Bởi tôi đã quá an toàn trong thời gian vừa rồi, khi nhận ra rồi mới thấy hối tiếc. Tôi nghĩ mình cần thay đổi.

Các bạn diễn cùng thời "Nhật ký vàng anh" với Mạnh Quân đang có nhiều bước tiến khá xa trong sự nghiệp, còn Mạnh Quân lại chưa có quá nhiều đột phá. Anh có bao giờ cảm thấy chạnh lòng?

Chạnh lòng thì không đâu. Có thể do thời gian tôi bắt đầu làm phim thì bản thân còn quá trẻ và đang mải chơi nên chưa biết cách chăm chút cho hình ảnh mình phủ sóng nhiều hơn. Khi đó tôi chỉ làm vì thích một cách rất tự nhiên chứ không coi đó là công việc.

May mắn là tôi ghi được một chút dấu ấn trong lòng khán giả từ khi mới 18 tuổi trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Sau này, tôi thực sự hối hận vì không biết tận dụng những gì mà mình đã có, những điều may mắn được trao cho.

Trong số các diễn viên Việt Nam, Mạnh Quân ấn tượng và yêu thích ai nhất?

Với tôi, người để lại nhiều ấn tượng với mình nhiều nhất cả về cách diễn cũng như phong cách làm việc là chú Trung Anh. Ngoại truyện Về nhà đi con là lần đầu tiên tôi được làm việc cùng chú.

Tuy nhiên, cách chú tư duy và đầu tư cho nhân vật rất chi tiết và tỉ mỉ khiến tôi cực kì ấn tượng. Ngoài khả năng diễn xuất ra thì chú Trung Anh còn lại người vô cùng thân thiện. Đó cũng là hình mẫu mà tôi luôn muốn hướng tới.

5S Online đã giúp tên tuổi của tôi ghi dấu trong lòng khán giả

Trên con đường nghệ thuật, dường như ai cũng phải đối diện với khá nhiều áp lực, thậm chí là đã phải từ bỏ, ngưng hoạt động. Mạnh Quân từng rơi vào trường hợp đó hay chưa?

Con đường nghệ thuật của tôi thì lại khá bằng phẳng. Tuy nhiên, cũng có một khoảng thời gian tôi từng có ý định bỏ nghề rồi. Sau Nhật ký Vàng Anh, tôi tham gia một vai chính trong bộ phim truyền hình Để gió cuốn đi.

Vậy nhưng thời điểm đó diễn xuất của tôi còn rất non nên làm chưa được tới. Tôi không biết có để lại ấn tượng gì trong lòng khán giả hay không, nhưng để tự đánh giá thì thực sự đây không phải vai diễn tốt. Tôi có nhiều suy nghĩ khá tiêu cực và cảm thấy chán nản.

Bất ngờ đúng trong thời điểm đó, tôi lại vô tình nhận được lời mời đi casting cho một sitcom. Ban đầu, tôi được nhận casting cho vai lãng tử của 5S Online. Vừa nghe xong, tôi đã thấy "à, thú vị đây". Bản thân cũng muốn vào vai lãng tử nhưng sau khi diễn thử thì anh đạo diễn lại đề nghị tôi diễn thêm một cảnh khác cho vai đại ca. Tôi cũng vô tư diễn thử thôi. Và kết quả là tôi được chọn cho vai Quyết đại ca.

Tới tận khi quay, tôi vẫn không hiểu tại sao vai này lại dành cho mình. Phải khi đọc profile của nhân vật thì tôi mới hiểu được ý đồ của đạo diễn. Bản thân tôi thời đó khá là gầy, mặt lại có một chút đê tiện, nên hoàn toàn phù hợp với vai Quắt đại ca – người mà luôn nghĩ cách bắt nạt và ăn chặn các đồng nghiệp.

5S Online cũng là bộ phim mang lại cho tôi rất nhiều điều. Đó là dự án dài nhất mà tôi tham gia từ trước tới nay (kéo dài từ 2011 đến tận 2017) và đã giúp tôi ghi dấu khá sâu đậm trong lòng khán giả.

Trước khi 5S Online lên sóng, anh có nghĩ bộ sitcom này gây được tiếng vang đến thế không?

Không đâu, không ai có thể lường trước được dự án có thành công hay không. Quan trọng là khi nhận vai rồi, mình phải cố gắng cống hiến hết mình cho dự án đó.

Bật mí một chút về dự định của Mạnh Quân trong thời gian tới?

Tôi cũng chưa có dự định gì nhiều cả. Hiện tại, tôi vẫn còn muốn nghỉ ngơi và cân bằng một chút về tâm lý. Vai Quyết đại ca gắn sâu đậm với tôi quá, thậm chí khi ra đường, khán giả vẫn gọi tôi bằng cái tên như vậy. Khi mình sống với một nhân vật trong khoảng thời gian dài ít nhiều nó cũng nhiễm vào tiềm thức của mình rồi.

Tôi vẫn chịu khó đi lang thang, tìm kiếm những nơi mới, có thêm trải nghiệm và rồi chia sẻ trải nghiệm ấy cho các bạn khác. Chính vì thế, tôi và diễn viên Anh Vũ quyết định sắp tới sẽ lập một kênh youtube riêng về chủ đề Du lịch trải nghiệm. Trước mắt là như vậy, và anh em tôi cũng đã sản xuất rồi, chỉ chờ ngày để lên sóng thôi. (cười)

Cám ơn Mạnh Quân về cuộc trò chuyện, chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!