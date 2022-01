Quất cần thăng độc lạ, "cháy" hàng ngay từ đầu tháng giáp Tết

Ông Xuân chia sẻ: “Sau khi đọc sách tìm hiểu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp nhận thấy cây quất có thể hợp với cây cần thăng nên nẩy ra ý tưởng ghép cây quất trên gốc cần thăng vì gốc cần thăng có bệ rễ to, cành chi đẹp làm điểm nhấn. Gốc quất to thì không thể đẹp như thế được và gốc to già không nuôi được quả".