HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quang Vinh và Mỹ Linh hé lộ tên con gái vừa sinh, một điểm giống hệt mẹ

Tiên Tiên
|

Quang Vinh tiết lộ tên của con gái đầu lòng.

Mới đây, hậu vệ Liễu Quang Vinh và vợ Mỹ Linh đã hạnh phúc chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong tiệc đầy tháng của con gái đầu lòng. Qua đó, anh cũng chính thức hé lộ tên thật của thiên thần nhỏ là Linh Đan. Đặc biệt, tên đệm của em bé chính là tên của mẹ Mỹ Linh.

Sau một tháng chào đón thành viên mới, gia đình Liễu Quang Vinh và Mỹ Linh đã tổ chức một buổi lễ đầy tháng chỉn chu tại nhà riêng. Trong những hình ảnh được đăng tải, cặp đôi "trai tài gái sắc" không giấu nổi niềm tự hào khi bồng bế công chúa nhỏ trước mâm cúng truyền thống.

Nam cầu thủ xúc động nhắn gửi đến con gái: "Mừng đầy tháng Bánh Bao của ba mẹ! Ba mẹ mong con luôn luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ và hạnh phúc, mong con một đời an yên". Đặc biệt, cái tên thật của bé – Linh Đan cũng lần đầu được ông bố trẻ hé lộ ới ý nghĩa tốt đẹp.

Đầy tháng con gái Linh Đan của Mỹ Linh và Quang Vinh

Cặp đôi hạnh phúc đón con đầu lòng

Kể từ khi bà xã Mỹ Linh hạ sinh bé Linh Đan, Liễu Quang Vinh đã nhanh chóng gia nhập hội những "ông bố bỉm sữa" cuồng con của làng bóng Việt. Do đang trong quá trình phục hồi chấn thương không thể thi đấu nên anh vẫn dành tối đa thời gian để túc trực, chăm sóc vợ con.

Hình ảnh chàng hậu vệ vốn mạnh mẽ, quyết liệt trên sân cỏ nay lại ân cần, khéo léo khi chăm bé đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ. Liễu Quang Vinh và hot girl Mỹ Linh chính thức về chung một nhà vào tháng 9/2025 bằng một đám cưới hoành tráng. Sự xuất hiện của bé Linh Đan (biệt danh Bánh Bao) chính là mảnh ghép hoàn hảo cho tổ ấm của cặp đôi.

Người hâm mộ kỳ vọng Quang Vinh sớm trở lại thi đấu

Hiện tại, ngoài việc chăm sóc gia đình nhỏ, người hâm mộ cũng kỳ vọng Liễu Quang Vinh sẽ sớm lấy lại phong độ cao nhất sau thời gian điều trị chấn thương.

Ảnh: NVCC

Tags

Mỹ Linh

Quang Vinh

Linh đan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

01:29
Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

00:39
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại