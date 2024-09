Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Cô Tô đã xuất hiện mưa to, gió to, kèm gió giật mạnh cấp 10, gây biển động, mất điện toàn huyện. Dự báo đến 7h sáng nay, cơn bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến huyện Cô Tô với sức gió mạnh nhất cấp 12.

Đêm ngày 6/9, rạng sáng ngày 7/9, toàn huyện Cô Tô đã thực hiện di tản gần 800 người đến nơi tránh bão an toàn đảm bảo các điều kiện sinh hoạt. Huyện Cô Tô đã lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân, bố trí các điểm trú bão an toàn. Chính quyền các xã, thị trấn đã bố trí các điểm trú bão an toàn cho các hộ dân có nhà xuống cấp, mái tôn, mái ngói kinh tế mới (xây dựng từ năm 1997) có nguy cơ tốc mái, sập đổ tại các nhà nghỉ, khách sạn, nhà văn hóa, trường học; một số hộ di tản đến nhà người thân.

Toàn huyện Cô Tô bị mất điện do ảnh hưởng của bão Yagi. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ninh

Thường trực Huyện ủy, UBND các xã, thị trấn đã phân công cán bộ trực, kiểm soát tại các điểm sơ tán, tránh trú bão tập trung; phân công cán bộ, các đơn vị lực lượng vũ trang phụ trách từng thôn, xóm.

Đồng thời, chỉ đạo các thôn, khu tiếp tục rà soát từng hộ dân, số nhân khẩu đang sinh sống tại căn nhà cấp 4 (mái ngói, mái tôn, Fibro xi măng,…); kiên quyết di dời 100% nhân khẩu tại những hộ dân này đến những căn nhà kiên cố, an toàn.

Trước đó, thực hiện công tác phòng, chống bão, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 7 đoàn công tác đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 trên địa bàn; phân công các đồng chí thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh chủ động xuống cơ sở để chỉ đạo về công tác ứng phó với bão số 3.

Các địa phương đã phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng địa bàn và thành lập 48 đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống tại địa phương.

Các địa phương và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.663 cán bộ chiến sĩ và xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng.

Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đồng thời chuẩn bị vật tư phòng, chống thiên tai gồm: 64.290m2 vải bạt chống sóng; 13.828m3 đá hộc; 240.883 chiếc bao tải; 3.608 chiếc rọ thép; 4.961 kg dây thép; 5.550 m2 vải lọc… Các loại vật tư trên được bảo quản trong kho và tập kết tại những vị trí xung yếu trên các tuyến đê.

Quảng Ninh cũng tiến hành cấm biển từ 11h ngày 6/9; cơ bản hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu, di dời người dân về nơi an toàn trước 16h ngày 6/9.