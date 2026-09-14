Quảng Ninh dự kiến thí điểm mô hình ‘trường học xã hội chủ nghĩa’, ‘bệnh viện xã hội chủ nghĩa’

Một bệnh viện và hai trường liên cấp tại thành phố Quảng Ninh được đề xuất thí điểm mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa”, “trường học xã hội chủ nghĩa” trong giai đoạn 2026- 2030.

Thường trực Thành ủy Quảng Ninh vừa họp, cho ý kiến về đề án triển khai thí điểm hai mô hình trên. Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, chủ trì cuộc họp.

Ảnh minh họa mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa”, “bệnh viện xã hội chủ nghĩa” dự kiến thí điểm tại thành phố Quảng Ninh.

Theo đề án, mô hình “bệnh viện xã hội chủ nghĩa” dự kiến được thí điểm toàn diện tại Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí trong giai đoạn 2026-2030.

Mô hình hướng đến xây dựng bệnh viện hiện đại, chuyên sâu, an toàn, nhân văn, công bằng, thông minh, xanh và bền vững; đồng thời chăm sóc toàn diện người có công, người nghèo và các nhóm yếu thế đến khám, chữa bệnh.

Mục tiêu đến năm 2030, Bệnh viện Việt Nam, Thụy Điển Uông Bí trở thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu, có năng lực chuyên môn, nhân lực và quản trị tiệm cận bệnh viện hạng đặc biệt, giữ vai trò tuyến cuối của thành phố Quảng Ninh và bệnh viện vùng của khu vực Đồng bằng sông Hồng - Đông Bắc.

Mô hình “trường học xã hội chủ nghĩa” được đề xuất thí điểm tại Trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu ở phường Hà Tu và Trường TH, THCS và THPT Thực hành Sư phạm thuộc Đại học Hạ Long tại phường Vàng Danh.

Trong đó, Trường TH, THCS và THPT Vũ Văn Hiếu dự kiến được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường TH và THCS Hà Tu với Trường THPT Vũ Văn Hiếu.

Mô hình đặt mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, an toàn, văn minh; tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh phát triển phù hợp với năng lực, nhu cầu, hoàn cảnh. Học sinh được giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, tư duy đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, đất nước.

Ông Quản Minh Cường giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện đề án, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.

Đối với mô hình trường học, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh yêu cầu ngoài chương trình giảng dạy theo khung của ngành giáo dục, cần chú trọng giáo dục truyền thống địa phương, nghệ thuật, thể dục, thể thao và ngoại ngữ. Thành phố cũng sẽ nghiên cứu huy động nguồn lực xã hội hóa cùng với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Với mô hình bệnh viện, yêu cầu đặt ra là nâng cao đồng thời chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội.

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ninh cho ý kiến, các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai đề án trong thực tế. Trước mắt, trong năm 2026, thành phố sẽ hoàn thiện tổ chức bộ máy tại các đơn vị được lựa chọn thí điểm.