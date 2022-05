Quảng Ninh: Bắt nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long Phạm Hồng Hà

Ngày 14-5, thông tin từ VKSND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Ông Hà bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Công an tiến hành khám xét nhà ông Hà.

Chiều cùng ngày, Cơ quan điều tra An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà.

Cũng từ 16h cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khám xét nhà riêng của nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn.

Khoảng 17h45, 4 xe cứu hộ được điều đến hiện trường đưa 4 chiếc ô tô trong nhà ông Hà đi.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Phạm Hồng Hà được đưa lên xe biển xanh chở đi.



Ông Phạn Hồng Hà sinh năm 1960 và nghỉ hưu từ tháng 9/2020. Trước khi giữ chức Chủ tịch UBND TP.Hạ Long kiêm Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long, ông Hà từng kinh qua các chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, Giám đốc Ban quản lý dự án TP.Hạ Long.

