Rạng sáng 1/5, tại một số khu vực của Quảng Ninh như Uông Bí, Cẩm Phả... xuất hiện cơn mưa giông kèm sấm sét, gió giật mạnh. Tại Uông Bí, gió mạnh lúc 1 giờ sáng kéo bật gốc cây cổ thụ trước cửa xí nghiệp nước (Quang Trung, Uông Bí), đè lên 3 ô tô ở vỉa hè.

Sau cơn giông, cành, lá cây phủ kín xe và dưới lòng đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Một số hình ảnh sau cơn giông lúc rạng sáng tại Uông Bí (Nguồn: Uông Bí 24h)

Cây xanh đổ rạp dưới lòng đường, chắn lối đi lại

Theo ghi nhận, khoảng 22-23h tối qua (30/4), một số tỉnh thành như Phú Thọ, Vĩnh Phúc... cũng bất ngờ xuất hiện cơn giông lớn. Mưa to kèm sấm chớp khiến các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp nghỉ lễ buộc phải tạm hoãn, người dân vội vã trở về nhà trú mưa.

Clip: Mưa to khiến cổ thụ bật gốc, đè lên nhiều ô tô (Nguồn: Nguồn: Giao thông Quảng Ninh 24h)

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Bắc nước ta.

Gần sáng 1/5 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Từ gần sáng và ngày 1/5 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Sang ngày 1/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An nắng nóng chấm dứt và dịu dần ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị.

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ đêm 30/4 đến ngày 1/5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.