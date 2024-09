Quảng Ninh bác thông tin "vớt 16 xác người buộc dây vào nhau" trên biển

Ngày 11-9, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay thông tin vớt được hàng chục xác người trên biển ở TP Cẩm Phả là sai sự thật.



Cán bộ Công an TP Cẩm Phả làm việc với bà Đ.T.H.

Theo vị lãnh đạo này, ngay khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chính quyền đã cử lực lượng kiểm tra và xác định không có việc này.

Cũng trong ngày 11-9, Công an TP Cẩm Phả cho biết vừa lập hồ sơ xử lý trường hợp đăng tải sai sự thật về thiệt hại do cơn bão số 3 trên mạng xã hội facebook.

Theo thông tin từ Công an TP Cẩm Phả, qua công tác kiểm soát không gian mạng, vào hồi 10 giờ sáng 10-9, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tài khoản Facebook "Song An hải sản" của bà Đ.T.H. (trú tại thôn 3, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) có đăng tải nội dung nói về việc Cẩm Phả vớt 16 xác người buộc dây vào nhau. Bài đăng đã có 114 lượt like, 124 lượt chia sẻ.

Nội dung đăng tải sai sự thật trên trang cá nhân facebook của bà Đ.T.H.

Qua xác minh, Công an TP Cẩm Phả xác định nội dung thông tin trên là sai sự thật và đã triệu tập bà Đ.T.H. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà Đ.T.H. thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đã đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do bão số 3, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Hiện, Công an TP Cẩm Phả hiện đang lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.