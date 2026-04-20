Quang Nhi: "Cứ một bài hát là nhớ một mối tình"

Quang Nhi là một trong những giọng ca lặng lẽ đi con đường riêng giữa thị trường âm nhạc nhiều biến động. Với anh, bolero không chỉ là lựa chọn nghệ thuật mà còn là nơi gửi gắm ký ức, những mất mát và chính cuộc đời mình.

Tên tuổi Quang Nhi được biết đến rộng rãi qua ca khúc Nhân chứng (nhạc sĩ Y Vũ) – một bản tình ca buồn về chàng trai đến dự đám cưới người yêu. Dù từng được nhiều ca sĩ thể hiện, phải đến khi anh trình bày tại Trung tâm Giọng ca để đời của ca sĩ Quang Lập, ca khúc mới lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Anh cho biết, Nhân chứng hiện đã đạt hơn 20 triệu lượt xem.

"Tôi cũng biết ơn ca khúc Nhân chứng vì nhờ nó mà cái tên Quang Nhi đến gần hơn với khán giả yêu nhạc. Từ một người không ai biết, giờ tôi cũng có cộng đồng rất đông người hâm mộ của mình. Ca khúc được yêu thích đến mức ca sĩ Quang Lê từng ngỏ lời quay chung MV", anh chia sẻ.

Ca sĩ Quang Nhi.

Từ hiệu ứng của Nhân chứng, Quang Nhi tiếp tục được chú ý với nhiều ca khúc như Lá thư tiền tuyến, Tình không trọn vẹn, Một căn nhà mướn… và gần đây là Mèo khóc chuột. Nhắc đến bài hát này, anh không giấu được xúc động. Lần đầu nghe qua giọng ca Trường Vũ tại trung tâm Vân Sơn, anh đã lập tức đồng cảm: "Chỉ cần nghe câu đầu tiên thôi – 'Vợ tôi sao nỡ bỏ đi lấy chồng' – là tôi đã thấy mình trong đó rồi".

Với Quang Nhi, những ca khúc buồn luôn có sức hút đặc biệt bởi đó không chỉ là âm nhạc mà còn là câu chuyện đời thật. Anh từng trải qua một mối tình kéo dài nhiều năm tưởng như đi đến hôn nhân nhưng cuối cùng lại dang dở khi người phụ nữ anh yêu rời đi, chọn cuộc sống khác nơi xứ người. Sau khi tìm hiểu, anh biết Mèo khóc chuột do nhạc sĩ Hồng Xương Long sáng tác và chủ động xin thể hiện. Dù ca khúc từng phổ biến ở hải ngoại, phiên bản của Quang Nhi đã góp phần đưa bài hát đến gần hơn với khán giả trong nước.

Hơn một thập kỷ theo đuổi ca hát, Quang Nhi – tên thật Bùi Quang Việt (sinh năm 1980) – không tránh khỏi những so sánh, đặc biệt với giọng ca Trường Vũ. Anh thừa nhận đó vừa là vinh dự, vừa là áp lực. "Tôi cũng thần tượng nhiều giọng ca hát bolero. Nhưng tôi không muốn hát giống ai hết. Tôi chỉ muốn hát bằng chính nội tâm của mình. Tôi có được ngày hôm nay nhờ anh Quang Lập, người dìu dắt tôi trên con đường ca hát, nâng đỡ tôi trong nghề và cũng là người trau chuốt cho giọng hát của tôi. Với tôi, anh ấy vừa là thầy, vừa là bạn tri kỷ", anh nói.

Hiện Quang Nhi là ca sĩ độc quyền tại Trung tâm Giọng ca để đời – nơi giúp anh đến gần hơn với khán giả. Bên cạnh đó, cha anh – ca sĩ Quang Vinh – cũng là người sớm nhận ra năng khiếu của con trai và định hướng con theo con đường nghệ thuật. Ông từng dặn: "Con có giọng hát đặc biệt, hãy viết nốt câu chuyện về giấc mơ ca hát của cha. Nhưng con đường nghệ thuật cũng nhiều thăng trầm, nếu đã xác định theo đuổi thì phải kiên định". Lời dặn ấy trở thành kim chỉ nam trong hành trình của Quang Nhi.

Nhạc sĩ Quang Lập và ca sĩ Quang Nhi.

Dù đã đi hơn một thập kỷ, con đường của anh không hề dễ dàng. Khi được hỏi về tiền bạc và danh tiếng, nam ca sĩ trả lời giản dị: "Ai cũng cần tiền nhưng tôi chỉ cần đủ sống. Tôi hát vì đam mê". Với anh, điều quan trọng nhất là những ca khúc còn lại sau này khi không còn đứng trên sân khấu – đó mới là "tài sản" thực sự.

Ít ai biết rằng ngoài ca hát, Quang Nhi từng thử sức kinh doanh, xuất phát từ truyền thống gia đình buôn bán tại Phan Thiết. Tuy nhiên, anh thừa nhận nghệ sĩ làm kinh doanh không hề dễ, bởi cảm xúc – vốn là chất liệu của nghệ thuật – đôi khi lại trở thành rào cản trong thương trường. Hiện tại, nguồn thu nhập chính của anh vẫn đến từ các buổi biểu diễn tại phòng trà.

Trong nghề, anh cũng từng chạnh lòng khi thấy những giọng ca kém hơn lại nổi tiếng hơn. Nhưng theo thời gian, anh học cách chấp nhận: "Có lúc tôi nghĩ mình quá cố chấp. Thị trường có quy luật của nó. Nếu mình không theo, thì mình phải chấp nhận". Hiện anh vẫn đứng giữa lựa chọn: giữ vững con đường riêng hay thay đổi để phù hợp hơn với thị trường.

Nghệ danh "Quang Nhi" cũng gắn với một câu chuyện riêng đầy cảm xúc. Lấy cảm hứng từ bút danh "Tú Nhi" của ca sĩ Chế Linh, anh đặt tên con gái là Tú Nhi. Nhưng sau biến cố gia đình, con gái rời xa, anh ghép tên mình với tên con thành "Quang Nhi" như một cách lưu giữ ký ức.

Với anh, mỗi bài hát không chỉ là âm nhạc mà còn là một phần ký ức. "Cứ một bài hát là nhớ một mối tình", anh nói. Có lẽ chính điều đó tạo nên sức nặng trong giọng hát của Quang Nhi – không cần kỹ thuật cầu kỳ, chỉ cần đủ chân thành để chạm đến người nghe. Giữa một thị trường nơi nhiều thứ có thể được tạo dựng, anh chọn giữ lại điều khó nhất: sự thật trong cảm xúc.