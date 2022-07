Quảng Ngãi muốn thu hồi 9 dự án của FLC

Trả lời trên Báo Lao Động, ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cho hay, Ban Quản lý đang phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm củng cố hồ sơ về các nhà đầu tư.

Sau đó, Ban Quản lý sẽ làm việc với nhà đầu tư nhằm động viên nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động của các dự án và trả lại đất đối với phần diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê để làm cơ sở thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư không tự chấm dứt hoạt động của các dự án và trả lại đất đối với phần diện tích đã được Nhà nước giao, cho thuê; Ban Quản lý sẽ xem xét, thu hồi đất và chấm dứt hoạt động của các dự án.

Trong giai đoạn 2018 - 2019 trên cơ sở hồ sơ đăng ký đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất, đồng thời được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 9 dự án khu đô thị gồm: Khu đô thị Vạn Tường 01 và Khu đô thị Vạn Tường 08 do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; Khu đô thị Vạn Tường 04 do Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bright Future làm chủ đầu tư; Khu đô thị Vạn Tường 07 do Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Eden Garden làm chủ đầu tư. Tổng 4 dự án có diện tích trên 165 hecta, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 9.200 tỷ đồng.

Các dự án du lịch sinh thái gồm khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quảng Ngãi do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 9 do Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản An Lộc làm chủ đầu tư; Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 10 do Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Đầu tư và phát triển Quốc tế Đại Phát làm chủ đầu tư; Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 11 do Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Đầu tư và phát triển Vạn Tường làm chủ đầu tư; Khu du lịch sinh thái Vạn Tường 12 do Công ty CP Tập đoàn FLC và Công ty CP Đầu tư và phát triển Hải Bình làm chủ đầu tư. Tổng 5 dự án có diện tích trên 81 hecta với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 8.900 tỷ đồng.

Hiện nay, 9 dự án trên đều chưa được triển khai xây dựng, nguyên nhân là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19…

Qua kiểm tra, Ban Quản lý cho biết có hai trong 6 công ty đối tác của tập đoàn FLC đầu tư các dự án nói trên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cũng đã thông báo cho các nhà đầu tư về việc giấy phép xây dựng cấp cho dự án trên các hết hiệu lực.

https://cafef.vn/quang-ngai-muon-thu-hoi-9-du-an-cua-flc-2022071216221692.chn