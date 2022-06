Quảng Ngãi: Có thể dùng máy bay trực thăng chở đề thi tốt nghiệp THPT ra đảo

Trong điều kiện thời tiết đảm bảo, đề thi tốt nghiệp THPT sẽ được vận chuyển ra đảo Lý Sơn bằng tàu siêu tốc cỡ lớn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Quảng Ngãi có 13.388 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 12.971 thí sinh đăng ký trực tuyến và 417 thí sinh đăng ký trực tiếp. Toàn tỉnh dự kiến tổ chức thi tại 34 điểm thi với 588 phòng thi.

Đến thời điểm này, mọi công tác rà soát, chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế đã được Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai đồng bộ, kip thời. Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã thành lập các ban của hội đồng thi gồm ban in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, coi thi; làm phách bài thi tự luận; chấm thi tự luận; trắc nghiệm và ban phúc khảo. Sở GD&ĐT cũng cử các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi, địa điểm tổ chức sao in đề thi để rà soát và điều chỉnh, bổ sung.

Ông Nguyễn Ngọc Thái - Giám đốc Sở GD&DT Quảng Ngãi cho biết: Đối với điểm thi ở huyện Lý Sơn, Sở GD&ĐT và lực lượng an ninh đưa đề thi đến cảng Sa Kỳ để bàn giao cho Hội đồng thi THPT ở Lý Sơn trước ngày diễn ra kỳ thi.

Tuy nhiên, để chủ động trước mọi diễn biến của thời tiết, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi kiến nghị với Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng phương án sử dụng máy bay trực thăng đưa đề ra đảo Lý Sơn nếu biển động mạnh.

Từ trước đến nay, Quảng Ngãi có phương án vận chuyển đề thi ra Lý Sơn bằng tàu siêu tốc cỡ lớn, nếu có xảy ra biển động, mưa to, gió lớn cấp 7-8 thì tàu vẫn có thể đảm bảo được việc đưa đề ra đảo. Lực lượng công an sẽ áp tải, bảo vệ đề thi trong suốt thời gian vận chuyển ra đảo.

Thầy Huỳnh Văn Long - Hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn cho biết: "Riêng đối với các giáo viên được triệu tập làm công tác coi thi, nhà trường cũng lưu ý phải theo dõi tình hình diễn biến thời tiết để chủ động trong di chuyển để không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, vì thời điểm này hay xảy ra biển động.

Đối với các huyện miền núi, ngoài tăng cường lực lượng an ninh, Quảng Ngãi cũng chủ động triển khai các phương án dự phòng cho tình huống thiên tai. Những thí sinh đang cư trú ở các vùng có nguy cơ bị chia cắt, học sinh ở vùng sâu, vùng xa... sẽ được hỗ trợ di chuyển về ở trọ gần điểm thi vào trước ngày thi.