Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản . Việc khám xét nơi ở, nơi làm việc cũng diễn ra.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty TNHH Lý Tuấn , bà Lý bị cáo buộc đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án , khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Minh Lý.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại nhà riêng, nơi làm việc của bà Phạm Thị Minh Lý.

Trong ngày 30/9, Cảnh sát cũng khám xét nhà của bà Lý ở xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Đây cũng là nơi đặt trụ sở làm việc của Công ty TNHH Lý Tuấn. Kết thúc khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Công ty TNHH Lý Tuấn khá nổi tiếng ở Quảng Ngãi, chủ yếu hoạt động ở huyện Bình Sơn (cũ) và Khu kinh tế Dung Quất. Ngành nghề chính là khai thác khoáng sản , vận tải.

Công ty TNHH Lý Tuấn cũng từng gây xôn xao với cách hành xử đổ đất chặn xe “giam lỏng” phóng viên thường trú ở Quảng Ngãi khi đang tác nghiệp gần mỏ đất Dông Cây Dừa xảy ra ngày 6/9/2022. Sau sự việc đổ đất chặn xe, các ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra phát hiện mỏ đất có hàng loạt sai phạm.

Bà Phạm Thị Minh Lý tại cơ quan công an.

Công ty này cũng liên quan đến vụ tai nạn biển thương tâm, tàu kéo bị chìm khiến 4 người chết, 5 người mất tích mà Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm đình chỉ điều tra .

Trước đó, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), nhà thầu chính là Công ty Chi nhánh Đầu tư và Xây dựng miền Nam (Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô) ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn cung cấp đá.

Sau đó Công ty Lý Tuấn hợp đồng thuê của Công ty TNHH MTV Minh Linh (tỉnh Long An) tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883 để chở đá từ cảng Kỳ Hà (TP Đà Nẵng) ra Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Khoảng 11h30 trưa 23/4/2024, tàu kéo, kéo theo sà lan chở hơn 1.200 đá hộc từ cảng Kỳ Hà đi Lý Sơn, trên tàu có 5 thuyền viên. Đến khoảng 4h sáng 24/4/2024, tàu kéo sà lan di chuyển đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo và sà lan chìm.

Công ty TNHH Lý Tuấn đổ đất chặn xe "giam lỏng" phóng viên vào ngày 6/9/2022.

Cơ quan chức năng và ngư dân nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ và phát hiện 4 thi thể gần vị trí xảy ra tai nạn, gồm: Trần Minh Phúc (trú ở Quảng Ngãi), Võ Như Song (trú ở Tiền Giang) và Đặng Văn Ước, Đặng Văn Nhung (cùng trú ở Long An). Tuy nhiên, cả 4 nạn nhân này lại không có tên trong danh sách khai báo khi rời cảng Kỳ Hà.

Trong khi đó, danh sách đăng ký với cơ quan chức năng trước khi tàu kéo sà lan xuất bến rời cảng Kỳ Hà có 5 thuyền viên làm việc trên tàu kéo và sà lan , gồm: ông Phạm Văn Hiệp (trú ở Long An), thuyền trưởng; ông Võ Tấn Khương, máy trưởng; Võ Văn Nhiều, thợ máy; Bùi Minh Trí, thủy thủ (cả 3 cùng trú ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và thủy thủ Đặng Minh Phương (trú ở Long An). Cả 5 người này đến nay vẫn đang mất tích.