Quảng Nam từng giải cứu khoảng 40.000 người về nước lúc COVID-19 bùng phát

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 31-12, Bộ Công an công bố thông tin khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các tỉnh, thành phố, ngày 31-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã bị khởi tố bị can về tội "Nhận hối lộ"

Trước đó, ngày 19-10-2022, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp nhận công văn của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an yêu cầu rà soát, kiểm tra và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly; việc xin chủ trương cách ly; việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Theo một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đón khoảng 40.000 người trên các "chuyến bay giải cứu" về cách ly.

Về nội dung lựa chọn khách sạn, resort làm địa điểm cách ly, tháng 10-2022, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho biết thời điểm đó, tỉnh thành lập đoàn gồm đại diện Sở Y tế, VH-TT-DL, Công an tỉnh và đại diện chính quyền địa phương đi kiểm tra. Nếu khách sạn nào đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định thì mới thống nhất cho phép tiếp nhận công dân Việt Nam ở nước ngoài về để cách ly. Theo ông Hồng, có tất cả 36 cơ sở lưu trú đăng ký nhưng chỉ có 31 đơn vị đủ điều kiện được cấp phép. Trong 31 đơn vị được duyệt thì có 3 đơn vị xin thôi vì các điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt, nhất là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Công an đã khám xét nhà riêng của ông Trần Văn Tân

Việc tiếp nhận hàng chục ngàn công dân người Việt ở nước ngoài trở về trên các "chuyến bay giải cứu", tỉnh Quảng Nam từng được dư luận đánh giá rất cao khi vừa giúp người dân hồi hương, vừa giúp các cơ sở lưu trú có thu phí có thêm nguồn thu, duy trì hoạt động trong thời điểm không có khách du lịch. Tuy nhiên, việc Bộ Công an công bố thông tin ông Trần Văn Tân bị bắt về tội nhận hối lộ thật sự khiến nhiều người thất vọng.

Ông Trần Văn Tân, SN 1979, hiện tại là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Là một lãnh đạo trẻ, nhiều triển vọng nhưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đã không thể giữ mình trước sức mạnh đồng tiền

Ông Trần Văn Tân quê ở xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, vào Đảng năm 2005; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Năm 2004, ông Trần Văn Tân là chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh và UBND tỉnh, sau đó giữ chức Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. Năm 2018, ông Trần Văn Tân được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.