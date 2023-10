Quảng Nam: Phát hiện xe khách chở gần 100 hộp pháo lậu

Sáng 30/10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phát hiện vụ vận chuyển 96 hộp pháo trên ô tô khách.

Lực lượng chức năng Quảng Nam kiểm tra, phát hiện xe khách chở 3 thùng xốp chứa gần 100 hộp pháo lậu. (Ảnh: C.A)

Khoảng 23h ngày 29/10, tại Km69+900 QL14B đoạn qua thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Tổ công tác của Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra ô tô khách 16 chỗ BKS 43F-000.94 do Đoàn Văn Thành (SN 1984, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cầm lái, chạy hướng Kon Tum đi Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang hành lý có 3 thùng xốp chứa 96 hộp pháo (49 viên pháo/hộp, tổng số 4.704 viên), xuất xứ Trung Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số pháo trên. Tổ công tác CSGT đã lập biên bản bàn giao vụ việc cho Công an huyện Nam Giang tiếp tục điều tra, giải quyết.

Được biết, cách đây nửa tháng, Công an TP.HCM triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ liên tỉnh với số lượng lớn nhất cả nước từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và phát động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP.HCM phát hiện Tăng Quốc Tiến (SN 1978) câu kết với Đặng Duy Linh (SN 1992), Danh Tích (SN 1990) - cùng ngụ tỉnh Kiên Giang - vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn từ Kiên Giang về TP.HCM tiêu thụ.

Ngoài ra, đường dây buôn bán pháo này còn trung chuyển đi nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước dưới vỏ bọc là đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải.

Pháo nổ sẽ được “ngụy trang” trong các thùng xốp chứa cá khô, ghi sẵn thông tin người nhận. Những bị can trên đã chỉ đạo tài xế và phụ xe vận chuyển lên TP.HCM để tập kết tại quán cà phê do Nguyễn Đăng Thành (SN 1990, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) làm chủ.

Những thùng pháo này sau khi trót lọt sẽ do Thành cất giấu và trực tiếp đi giao cho những người khác có nhu cầu thông qua các dịch vụ giao hàng trực tuyến.

Với phương thức thủ đoạn nêu trên, từ khoảng tháng 8/2023 đến thời điểm bị bắt giữ, băng nhóm do Tăng Quốc Tiến cầm đầu đã vận chuyển, tiêu thụ gần 6 tấn pháo nổ ra ngoài thị trường TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh Cà Mau, Long An, Vĩnh Phúc.

Ngày 29/8/2023, Công an TP.HCM đã triển khai kế hoạch phá án; bắt giữ Nguyễn Đăng Thành khi đang vận chuyển 5 thùng pháo nổ.

Những kẻ cầm đầu trong đường dây buôn bán pháo bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tổ Công tác của Công an TP.HCM tại tỉnh Kiên Giang đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang và Cục Phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) bắt giữ Tăng Quốc Tiến, Đặng Duy Linh, Danh Tích và 4 người là lái xe, phụ xe.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.HCM tục phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau, tỉnh Long An, tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nội bắt giữ 6 người có liên quan đến hành vi giao nhận, mua bán pháo nổ từ băng nhóm này.

Trong vòng 10 ngày, Công an TP.HCM đã phối hợp chủ trì, phối hợp với Công an Hà Nội, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Long An và Cà Mau khám xét tại 11 địa điểm. Các lực lượng đã truy xét, thu giữ được hầu hết số lượng pháo nổ (tổng số lượng gần 6 tấn) mà băng nhóm này đã tuồn ra thị trường.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 13 bị can để điều tra về các hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.