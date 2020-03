Quảng Nam: Hoãn kỳ thi tuyển công chức, phong tỏa khách sạn, thiết lập gấp khu cách ly đón người nghi nhiễm

Ngày 10/3, phòng Chính sách và đào tạo cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam thông tin, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam thống nhất tạm hoãn tổ chức kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thời gian tổ chức kỳ thi sẽ được Hội đồng thi tuyển thông báo sau.



Theo dự kiến kỳ thi tuyển công chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2020.



Khách sạn Boutique Hoi An Resort có du khách dương tính với Covid-19

Liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid – 19 thứ 33, chiều 10/3, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh Covid - 19 cho biết, Ban chỉ đạo quyết định phong tỏa một phần khách sạn Boutique Hoi An Resort, do diện tích khu này quá rộng.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ đưa 4 khách nghi nhiễm đến khu cách ly tại cơ sở Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (phường Cửa Đại, TP.Hội An); 7 nhân viên lễ tân người Việt tiếp xúc gần với bệnh nhân được đưa đến Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (huyện Điện Bàn).

"Riêng một quản lý khách sạn được cách ly tại chỗ do xác định không nguy hiểm". Ông Văn thông tin thêm.

Được biết, khách sạn Boutique Hoi An Resort (phường Cẩm An, TP.Hội An) là khách sạn có du khách dương tính với Covid-19.

Tối 10/3, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn xác nhận, Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung 29 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid - 19 trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm gồm: 22 trường hợp thuộc Điện Bàn và 7 trường hợp đến từ khách sạn Boutique Hội An.