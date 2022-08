Quảng Nam: Giải cứu 23 học sinh và giáo viên mắc kẹt ở suối khi đi du lịch

Tối 6/8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam vừa giải cứu thành công nhóm học sinh bị kẹt trên núi do mưa to.

Theo đó, khoảng 16h ngày 6/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo có một nhóm gồm 23 người đi du lịch tại khu vực suối Tiên bị mắc kẹt trên núi do mưa lớn, nước suối dâng cao nên không qua được bên bờ suối, đề nghị cứu nạn cứu hộ.

Công an bắc thang đưa từng người vượt suối an toàn.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 15 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường .

Qua nắm thông tin, được biết trước đó lúc 10h30 ngày 6/8 có một nhóm gồm 28 người, trong đó có 24 học sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) và hai thầy giáo, cùng hai cháu nhỏ là con của thầy giáo đi cùng, vào suối chơi. Đến 14h30 cùng ngày trời mưa lớn, nước suối dâng cao , có năm em học sinh đi qua trước nên qua được bờ, còn lại 23 người bị mắc kẹt chưa qua được.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dò đường qua suối, bắc thang, giăng dây đưa từng người qua suối. Do nước lớn, xiết nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 17h30 phút, 23 người được giải cứu qua suối an toàn.