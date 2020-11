Quảng Nam cho doanh nghiệp thuê hơn 31.000m2 đất xây thủy điện tại huyện Nam Trà My

Ông Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký Quyết định số 3272/ QĐ – UBND tỉnh (ngày 20/11) về việc cho Công ty CP Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long thuê đất để xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (đợt 2).

Theo đó, tỉnh Quảng Nam quyết định cho Cty này thuê 31.524,2m2 đất gồm 10.609,8m2 tại xã Trà Don và 20.914,4m2 tại xã Trà Nam để đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2.

Cụ thể, diện tích hạng mục xây dựng nhà máy là 2.770,4m2; diện tích hạng mục xây dựng đập, lòng hồ 20.914,4m2; diện tích hạng mục thi công đường công vụ và tháp điều áp 7.839,4m2. Địa điểm tại xã Trà Don và Trà Nam huyện Nam Trà My.

Vị trí ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ tổng thể công trình Nhà máy thủy điện Đăk Di 2 tại xã Trà Don và Trà Nam, huyện Nam Trà My, do Cty CP An Bình Dương xác lập tháng 1/2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam xác nhận ngày 12/4/2019.

Hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; thời hạn thuê đất đến 25/8/2059.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long có trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa vào ngân sách nhà nước theo quy định (số tiền là 21.637.980 đồng), sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước cho thuê, xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk Di 2 theo đúng trình tự thủ tục về xin phép xây dựng và tiến độ theo quy định. Đồng thời lập thủ tục về sử dụng nguồn nước trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và chấp hành các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường.

UBND huyện Nam Trà My có trách nhiệm Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi cục Quản lý đất đai tỉnh, UBND xã Trà Don và UBND xã Trà Nam bàn giao đất cho thuê ngoài thực địa cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển điện Cửu Long theo quy định...

Trước đó, trả lời Tiền Phong, ông Hồ Quang Bửu cho rằng chưa có cơ sở để nói thủy điện là nguyên nhân gây nên các vụ sạt lở đất xảy ra tại huyện Nam Trà My. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định tỉnh không có chủ trương phát triển thủy điện vừa và nhỏ, từ cách đây 5 năm tỉnh đã không phê duyệt thêm dự án thủy điện nào.