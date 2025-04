Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia life liên quan sản phẩm bổ sung Kera Super Greens Gummies (kẹo rau củ Kera).



Hằng Du Mục và đồng phạm thời điểm nhận các quyết định tố tụng. Ảnh: Bộ Công an

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 5 bị can, gồm: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công, cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo đại diện Cơ quan điều tra Bộ Công an, bị can Phong được xác định là người tổ chức sản xuất kẹo rau củ Kera là "hàng giả". Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng đồng phạm còn lại đóng vai trò chịu trách nhiệm chính về mặt hàng bán ra thị trường. Tuy nhiên, các bị can lại không quan tâm đến hàng hóa và chất lượng sản phẩm, chỉ quan tâm đến việc quảng bá với mục đích thu hút người mua.

Sản phẩm này đã được Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bán ra thị trường 135.325 hộp cho hơn 30.000 khách hàng, thu trên 17 tỉ đồng trong thời gian từ 12-12-2024 đến ngày 19-3-2025.

Đối với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hoa hậu này có liên quan đến vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bị can Hằng Du Mục đã bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi lừa dối khách hàng, quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera là nghiêm trọng. Cùng với đó, bị can Hằng cũng gửi lời xin lỗi đến các khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Bày tỏ sự hối hận, Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) cho biết đã nhận thức hành vi vi phạm pháp luật của mình. Đồng thời, gửi lời xin lỗi đến những người tin tưởng mình đã mua sản phẩm.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức đã mua hàng cung cấp thông tin để phối hợp giải quyết, gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, số căn cước; thời gian mua hàng, số lượng, giá trị; phương thức mua, cách thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản)...

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị cung cấp các thông tin quan trọng khác như cơ sở, căn cứ, lý do mua kẹo Kera. Chẳng hạn, do tin tưởng việc giới thiệu, quảng bá, công bố về sản phẩm từ công ty hoặc từ KOLs...

Ngoài ra, người mua hàng cần cho biết đã sử dụng sản phẩm chưa, nếu chưa thì nộp lại cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, người mua hàng có đề nghị gì với cơ quan điều tra thì liên hệ với Phòng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội hoặc Điều tra viên Lưu Thị Thanh Hiếu, SĐT 0904.58 28 82.