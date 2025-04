Ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, SN 1997) cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, SN 1997), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt về tội “Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng về tội danh trên, công an cũng khởi tố Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT.

Ngoài ra, Công an cũng khởi tố Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm".

Tại cơ quan điều tra, Quang Linh Vlogs nói đã nhận thức những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Qua đó, bị can cũng muốn gửi lời xin lỗi đến những người tin tưởng mình mà mua sản phẩm. “Tôi nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, muốn gửi lời xin lỗi tới những người tin tưởng mình mua sản phẩm”, Quang Linh Vlogs nói.

Còn Hằng Du Mục khóc thừa nhận trách nhiệm thuộc về mình vì không rà soát kỹ, để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Nữ bị can nói đây là trách nhiệm rất lớn bởi đối tượng sử dụng không đơn thuần, trong khi lại là thực phẩm đưa vào cơ thể. "Nếu như ngày hôm đó, trong quá trình sản xuất, đội ngũ của chúng tôi khắt khe, nghiêm khắc, rà soát thật kỹ sẽ không có ngày hôm nay”, Hằng Du Mục chia sẻ trên ANTV.

Bộ Công an cho hay, sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera được Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Hằng Du mục và Quang Ling Vlogs quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Sau khi điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng".

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam các bị can - Ảnh: VTV

Cơ quan điều tra đã xác định Sản phẩm thực phẩm bổ sung thường được gọi là Kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất là hàng giả. Từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, Công ty Asia Life sản xuất hơn 160 nghìn hộp cho Công ty CP Tập đoàn Chị em Rọt, trong đó đã có 135.000 hộp kẹo Kera đã được bán ra thị trường. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện sản phẩm này còn chứa hơn hơn 33% là chất Sobiton - nguyên liệu sử dụng làm thuốc xổ.

Cũng trong ngày 4/4, tại họp báo định kỳ Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) đã thông tin liên quan đến vụ việc kẹo rau củ Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần tập đoàn Chị Em Rọt với tổng số tiền 80 triệu đồng và buộc cải chính thông tin không chính xác.

Hai hành vi vi phạm được xác định, gồm: cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng; không thông báo trước cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Sản phẩm Kẹo Kera do công ty Asia Life sản xuất được xác định là hàng giả

Theo Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, trong quá trình làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều đã nhận thức rõ và chủ động thừa nhận thiếu sót trong việc tìm hiểu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là quy định liên quan đến việc người có ảnh hưởng cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt hành chính với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên 25 triệu đồng với hành vi phạm không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Trước đó, ngày 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cũng đã xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt số tiền 125 triệu đồng sau khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm trong kẹo rau củ Kera.

Hình ảnh Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục khi bị đọc lệnh bắt Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và 3 bị can.