Quang Linh Vlogs khai không am hiểu về sản phẩm, chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác

Ngày 19/11, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa dối khách hàng” liên quan đến sản phẩm kẹo Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt phân phối.





Trả lời hội đồng xét xử, Phạm Quang Linh (thành viên hội đồng quản trị Công ty Chị Em Rọt) thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Linh cho biết bản thân không có chuyên môn, không hiểu về hàm lượng chất xơ, chỉ nghe lại thông tin từ các cổ đông khác. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo đã vận động gia đình nộp 1,2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, bao gồm phần trách nhiệm của mình và các bị cáo liên quan.

Tại phiên toà ngày 19/11, bị cáo Nguyễn Quang Linh khai nhận bản thân không hiểu gì về bản chất của sản phẩm mà chỉ nghe mọi người nói lại.

HĐXX: Bị cáo có tên trong group cổ đông điều hành đúng không?

Quang Linh: Dạ vâng!

HĐXX: Bảng xét nghiệm bị cáo đọc nội dung ấy và kịch bản xong đưa cho chương trình quay có đúng không?

Quang Linh: Dạ không đúng, bị cáo không am hiểu về thực phẩm. Khi đọc bản xét nghiệm thì bị cáo không hiểu rõ về hàm lượng chất xơ. Bị cáo chỉ nghe lại từ mọi người.

Bị cáo Linh tại tòa

Khi HĐXX đặt câu hỏi có cổ đông nào trong nhóm đưa ra ý kiến về việc cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm trước khi đưa đi tiêu thụ hay chỉ cần quan tâm đến mẫu mã, màu sắc, mùi vị thì Quang Linh im lặng.

Theo cáo trạng, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies ("kẹo Kera") là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên bản tự công bố sản phẩm ngày 17-12-2024, do Công ty Asia sản xuất theo hợp đồng gia công và đóng gói ngày 26-11-2024.

Công ty Chị Em Rọt là chủ sở hữu sản phẩm và trực tiếp kinh doanh nên phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, quy cách, phẩm chất, công dụng như hồ sơ tự công bố sản phẩm cũng như việc quảng bá bán sản phẩm.

Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỉ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau, biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "một viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,43%.

Đồng thời các bị cáo đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Từ ngày 12-12-2024 đến 14-3-2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền 12,4 tỉ đồng.