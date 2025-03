Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 2 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng (hay còn gọi Hằng Du Mục) và ông Phạm Quang Linh (hay còn gọi Quang Linh Vlogs), do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị phạt theo khoản 5 Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ, do có hành vi quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng đã được công bố.

Theo đó, mức phạt dành cho mỗi cá nhân là 70 triệu đồng. Ngoài ra, Quang Linh, Hằng Du Mục phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm.

Riêng hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là khách mời nên không bị xử phạt mà nhắc nhở cần chú ý hơn trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo và các quy định cung cấp thông tin trên mạng.

Hằng Du Mục và Quang Linh bị phạt mỗi người 70 triệu đồng

Trước đó, trong một số phiên livestream bán hàng, 3 người gồm Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau củ Kera do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk), với thông tin sản phẩm này có giá trị chất xơ cao, "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau”.

Làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên đã thừa nhận lỗi vì chưa tìm hiểu rõ về thành phần của thực phẩm chức năng trước khi quảng bá sản phẩm, dẫn đến việc truyền tải thông tin sai lệch trong quá trình livestream bán hàng.

Cũng trong ngày 20/3, Bộ Y tế đã công bố thông tin về kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera.

Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia báo cáo Cục An toàn thực phẩm, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng..., đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.

Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cũng đã phát hiện sản phẩm có chứa Sorbitol là một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lý các vi phạm theo đúng qui định của pháp luật.