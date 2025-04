Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị bắt: Người đầu tiên mang kẹo KERA đi kiểm định, phơi bày sự thật nói gì?

Sự việc Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ KERA đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Trong sự việc này, Tiktoker “Sư tử ăn chay” (tên thật là Quách Thanh Lâm) được cho là người đầu tiên đem kẹo rau củ KERA đi kiểm định chất lượng và phát hiện sự thật rằng hàng lượng các chất trong kẹo khác xa với quảng cáo.

Cảm ơn cơ quan chức năng đã nhanh chóng, sát sao với sự việc

Mới đây sau khi Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị bắt, anh Lâm đã có những trao đổi với Tuổi Trẻ Online về sự việc. Theo anh Lâm, khi mua sản phẩm kẹo KERA, đọc bảng thành phần, anh thấy có vấn đề nên đã mang kẹo đi kiểm định với mong muốn tìm câu trả lời về thành phần chất xơ trong kẹo.

Anh Lâm mang kẹo đến một Viện tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia để kiểm định. Kết quả khiến nam Tiktoker bất ngờ vì những con số thấp hơn nhiều so với suy nghĩ.

Tiktoker Sư tử ăn chay

Khi công bố kết quả kiểm định lên mạng, anh Lâm phải đối diện với không ít công kích nhưng nam Tiktoker chọn cách im lặng. Mục tiêu duy nhất của anh là làm rõ, giúp người tiêu dùng hiểu về sản phẩm hơn những lời quảng cáo chứ không đôi co thắng thua với ai. Nếu không tìm ra câu trả lời thỏa đáng bằng con số thì sẽ còn nhiều người tiêu dùng bị dẫn dắt bởi quảng cáo.

"Sư tử ăn chay" cảm ơn cơ quan chức năng đã vì quyền lợi của người tiêu dùng, nhanh chóng, sát sao với sự việc này. Trong tương lai, anh Lâm vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng trước những sản phẩm quảng cáo sai sự thật, bởi quan niệm của anh với các sản phẩm sức khỏe thì hãy nói đúng, nói đủ trước còn những thứ khác tính sau.

Anh Lâm mong sau sự việc này, người tiêu dùng sẽ thận trọng, sáng suốt hơn trước các sản phẩm liên quan tới sức khỏe, tránh mua hàng theo cảm xúc và tập đọc bao bì sản phẩm.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs khi bị bắt.

Ngày 3/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Đắk Lắk.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 5 bị can: Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm"; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (CER); Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn CER; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Lê Thành Công là cổ đông, thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn CER cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Đã bán ra thị trường 135.325 hộp kẹo KERA

Tối 4/4, Bộ Công an tiến hành khám xét trụ sở Công ty CP Tập đoàn CER, tại số 144, đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP.Thủ Đức (TP HCM), thu giữ 24.000 hộp kẹo KERA đang được lưu giữ tại nhà kho công ty.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định: Sản phẩm thực phẩm bổ sung KERA SuperGreens Gummies (gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty CP Tập đoàn CER, do Công ty CP Asia life sản xuất là "hàng giả".

Công ty của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã bán ra thị trường 135.325 hộp kẹo trong hơn 3 tháng.

Công ty CP Tập đoàn CER đã bán ra thị trường 135.325 hộp trong thời gian từ 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, theo nguồn tin trên báo Người lao động.

Tại cơ quan công an, Hằng Du Mục thừa nhận sự việc lần này là sai lầm lớn của bản thân và cô xin nhận trách nhiệm. Về phía Quang Linh Vlogs, anh nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, gửi lời xin lỗi đến các khách hàng đã tin tưởng, mua sản phẩm.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.