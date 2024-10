Mới đây, Quang Linh Vlogs (tên đầy đủ là Phạm Quang Linh) đã từ châu Phi về Việt Nam để tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Nam YouTuber dự đại hội với tư cách đại biểu Angola, đại diện cho khối kiều bào khu vực châu Phi.

Quang Linh tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X (Ảnh: Đại đoàn kết)

Trả lời báo Đại đoàn kết, Quang Linh cho biết: "Quá trình làm việc tại Angola, bản thân tôi có nhiều thay đổi, với nhận thức mới. Mình ở nước ngoài, mình không chỉ là một cá thể nữa, hành động của mình còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia mình trên bản đồ quốc tế. Những việc làm của tôi và bạn bè được nhiều người quan tâm và người ta không chỉ nhắc đến cá nhân mình mà còn nói đến đất nước Việt Nam.

Bởi vậy, tôi thấy qua những hoạt động của mình, mình quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, mong muốn lan tỏa hình ảnh đất nước mình với thế giới; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc từ bên ngoài đất nước. Đồng thời, từ việc làm của mình có thể làm động lực cho chính những bạn trẻ trong nước”.

Chiều tối 16/10, page Thông tin Chính phủ cũng đăng tải hình ảnh Quang Linh ở đại hội cùng những chia sẻ của nam YouTuber và nhận về phản ứng tích cực từ cư dân mạng. Chỉ sau chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đăng tải, hình ảnh của Quang Linh đã có gần 30k lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ.

Quang Linh gây sốt ở trang Thông tin Chính phủ

Trước đó, tối 15/10, Quang Linh Vlogs cũng rời phiên livestream ở TP.HCM từ sớm để bay ra Hà Nội. Đến sáng 16/10, chàng trai xứ Nghệ đăng ảnh mặc trang phục chỉn chu, chuẩn bị dự đại hội.

Từ khi đang ở châu Phi, Quang Linh đã chia sẻ về mục đích của dịp về Việt Nam trên livestream. Nam YouTuber nói: “Ngày 16 - 17 - 18 thì mình sẽ đi họp ở MTTQ, đại diện cho kiều bào. Mỗi nước trên thế giới sẽ có một người đại diện để đi họp. Oách phết đấy! Đại diện kiều bào bên châu Phi luôn. Cũng uy tín phết. Nhìn thế này thôi nhưng về đóng thêm bộ vest, cavat các kiểu, giày nữa thì… Oách phết đấy chứ đùa đâu!”.

Phạm Quang Linh sinh năm 1997, đến từ Nghệ An. Năm 2016, khi mới 19 tuổi, anh chàng đã rời Việt Nam sang Angola với hình thức xuất khẩu lao động. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, anh dần vượt qua những khác biệt về văn hóa, làm quen với vùng đất mới và dần ổn định công việc. Anh chàng cũng xây dựng kênh YouTube chia sẻ cuộc sống châu Phi, hiện đã có gần 4,1 triệu người đăng ký.

"Quãng thời gian đầu luôn rất khó khăn, quá nhiều điều khác biệt, nhớ gia đình nhưng người dân nơi đây đã giúp đỡ mình rất nhiều. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng họ sống rất tình cảm, sẵn sàng, chia sẻ giúp đỡ những người nước ngoài như mình" , Linh từng chia sẻ.

Quang Linh khi ở châu Phi (Ảnh: FBNV)

Sau đó, Quang Linh làm quen được nhiều người bạn châu Phi và tích góp một khoản tiền nên quyết định nghỉ nghề xây dựng và chuyển sang kinh doanh nhỏ lẻ. Theo thời gian, anh trở nên gắn bó và thân quen với nét văn hóa độc đáo, người dân nơi đây đồng thời tìm cách giúp đỡ mọi người thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống.

Hiện tại, Quang Linh Vlogs đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương như tạo công ăn việc làm, hỗ trợ làm nông nghiệp cải thiện cuộc sống, xây dựng trường học và công trình giếng nước sạch,... Với các thành viên trong team cùng làm việc, Quang Linh giúp đỡ mua đất, xây nhà và ổn định kinh tế.

Ở trong nước, team Quang Linh Vlogs cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào vùng sâu vùng xa, đang gặp khó khăn. Trong đợt bão Yagi vừa qua, Quang Linh và team đã chuyển khoản 300 triệu cho MTTQ Việt Nam để ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão lũ.

Cách đây không lâu, vào tháng 7/2024, Quang Linh tham dự Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VII. Tại đại hội, anh được bầu vào Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Quang Linh cũng vinh dự là một trong 8 tài năng trẻ nhận được bằng khen "Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2024".