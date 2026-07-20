Quang Linh Vlogs đang thi hành án, chị gái lên tiếng khẩn về thương hiệu

Hiện tại, Quang Linh Food là thương hiệu còn hoạt động nhiều nhất trong hệ sinh thái liên quan đến Quang Linh Vlogs.

Mới đây, tài khoản Quang Linh Food có 29.000 người theo dõi bất ngờ đưa ra thông báo khẩn, cảnh báo giả mạo đến toàn thể người theo dõi.

Theo thông báo tài khoản fanpage Quang Linh Food có tích xanh đã bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát. Vì vậy thương hiệu khuyến cáo khách hàng không chuyển tiền, cung cấp OTP hay thông tin cá nhân theo bất kỳ hướng dẫn nào từ Fanpage này và sẽ cập nhật khi khôi phục được quyền quản trị.

Nguyên văn bài đăng từ tài khoản Quang Linh Food:

“THÔNG BÁO KHẨN - CẢNH BÁO GIẢ MẠO

Hiện tại, Fanpage chính thức Quang Linh Food có tích xanh đã bị kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát. Trong thời gian này, mọi nội dung đăng tải, tin nhắn tư vấn, yêu cầu chuyển khoản hoặc chương trình khuyến mãi xuất hiện trên Fanpage tích xanh đều không phải do đội ngũ Quang Linh Food thực hiện.

Mọi người tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền theo bất kỳ hướng dẫn nào từ Fanpage đang bị hack để tránh bị lừa đảo.

Trong thời gian chờ xử lý và khôi phục Fanpage, khách hàng hoặc đối tác cần liên hệ với Quang Linh Food vui lòng nhắn tin trực tiếp qua tài khoản Facebook đang đăng thông báo này.

Mong mọi người chia sẻ bài viết để người thân, bạn bè cùng biết và cảnh giác. Quang Linh Food sẽ cập nhật ngay khi Fanpage chính thức được khôi phục.

Xin cảm ơn mọi người!”.

Bài đăng này được Nhật Lệ - chị gái Quang Linh Vlogs chia sẻ lại và xác nhận thông tin: “Đến khi lấy lại được page cũ thì mọi người liên hệ với page Quang Linh Food này giúp em nhé ạ”.

Thông báo mới nhất từ chị gái Quang Linh Vlogs (Ảnh chụp màn hình)

Sau khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, Nhật Lệ tiếp nhận xử lý các hoạt động kinh doanh của em trai. Hiện tại cô đã quay lại hoạt động trên MXH, là người livestream bán hàng chính trên các tài khoản MXH của Quang Linh Food. Thương hiệu này cung cấp các mặt hàng đồ ăn vặt như bánh Trung thu, khô gà khô bò, mận sấy dẻo,... Ngoài tài khoản Facebook, thương hiệu này còn có kênh TikTok với hơn 105 nghìn người theo dõi.

Trong các buổi livestream, Nhật Lệ cũng cập nhật tình hình kinh doanh của một số thương hiệu gắn với Quang Linh, có nhắc đến Quang Linh Food. Theo đó Quang Linh Food do hai chị em cùng góp vốn, trong đó Quang Linh Vlogs nắm 60% cổ phần, còn Nhật Lệ sở hữu 40%.

“Quang Linh Food chỉ có 2 chị em thôi. Sau Linh ra thì Linh sẽ làm quần áo và Quang Linh Food với mình” - Nhật Lệ nói thêm. Đồng thời cô cũng khẳng định mình sẽ cố gắng hết sức để duy trì thương hiệu này.

Về phía Quang Linh Vlogs, nam YouTuber hiện vẫn đang thi hành án trong vụ việc liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm kẹo Kera. Vào ngày 19/11/2025, Quang Linh Vlogs (tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997) bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Cùng mức phạt với Quang Linh còn có Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CER). Cùng tội danh, Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty CER) nhận 3 năm 3 tháng tù, còn Lê Thành Công lĩnh 3 năm tù. Mỗi bị cáo cũng phải nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Quang Linh Vlogs và Nhật Lệ (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, bên cạnh hoạt động kinh doanh của Quang Linh Food, các doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs cũng có nhiều thay đổi trong thời gian qua.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Quang Linh Vlogs Store hiện đang được cập nhật là “không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” . Công ty TNHH Quang Linh Group hiện đang ở trạng thái “tạm ngừng kinh doanh” .

Riêng Công ty CP Quang Linh Global đã được chuyển đổi sang mô hình Công ty TNHH Quang Linh Global. Doanh nghiệp kinh doanh chính trong lĩnh vực bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh tại cửa hàng chuyên doanh. Người đại diện theo pháp luật là cá nhân Nguyễn Văn Tiến. Theo thông tin cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty hiện vẫn ở trạng thái “đang hoạt động”.