Quang Lê: "Tôi biết nói vậy sẽ có người chửi tôi"

"Tôi đi hát về, vừa kéo vali vào nhà thấy mẹ đang ngồi" – Quang Lê nói.

Vừa qua, tại buổi trò chuyện với bạn thân là danh hài Thúy Nga, ca sĩ Quang Lê đã tâm sự về người mẹ quá cố của mình.

Anh nói: "Tôi vừa phải chở dì ruột tức em ruột của mẹ về nhà để sáng sớm dì còn đi chợ mua đồ về nấu chè, mua hoa về trưng ban thờ. Tôi mua những loại hoa mà mẹ thích.

Tôi cũng đi mua những món mẹ thích ăn lúc còn sống như ốc bươu, chè khoai môn, bánh chuối. Món nào mẹ thích là tôi mua, nhưng mẹ chỉ thích những món đơn sơ, dân dã như thế thôi, không thích ăn mấy món cao lương mỹ vị đâu. Mẹ tôi là thế.

Mẹ tôi làm món chao rất ngon, tôi cũng muốn làm cho mẹ nhưng không biết làm. Tôi không biết mẹ có để lại công thức không, món đó mẹ làm ngon nhất thế giới.

Mẹ tôi còn chăm làm vườn nữa, cứ thấy cây hoa nào lá vàng là hái hết xuống. Mẹ thích ngắm hoa, chăm hoa. Thi thoảng mẹ lại ra vườn cắt những cành hoa hỏng đi. Nhưng anh Nguyên Lê lại ngăn cản không cho mẹ làm, tôi không biết vì sao. Thế là mẹ phải thuê người cắt đi.

Mẹ có cái nhìn cây của riêng mẹ, nên hay cắt cây theo ý mẹ. Anh Nguyên Lê lại không muốn thế, cứ ngăn cản, bảo rằng cây như vậy đẹp rồi mẹ đừng cắt. Như thế mẹ buồn lắm.

Có một lần tôi đi hát về, vừa kéo vali vào nhà thấy mẹ đang ngồi. Tôi nhìn tóc mẹ bạc mà giật mình nhận ra mẹ già thật rồi, nên tôi bảo mẹ muốn làm gì cũng được, cứ để mẹ làm. Mẹ muốn chặt cây hay trồng cây cũng được, không ai ý kiến gì hết.

Đó là niềm vui tuổi già của mẹ, cứ để mẹ làm, mẹ đâu còn sống được lâu nữa. Giờ mẹ đi rồi, có muốn để mẹ làm cũng không được nữa.

Nên ngay từ đầu tôi đã nói với hết anh em trong nhà, rằng mẹ muốn làm gì cứ để mẹ làm. Tôi muốn chia sẻ với tất cả những người đang còn mẹ là như vậy. Ai còn mẹ là hạnh phúc vô cùng, mất mẹ rồi mới biết, từ đó mà trưởng thành hơn. Thực ra những gì tôi cần làm với mẹ tôi đã làm hết rồi, nên giờ tôi cũng yên lòng".

Nói rồi, Quang Lê xin Thúy Nga một chiếc nem cua bể do Tuấn Cảnh làm. Anh nói: "Tôi biết tôi nói vậy sẽ có người chửi tôi, vì sao cứ ăn chực hoài vậy. Nhưng tôi vẫn thích xin Thúy Nga".