Quang Lê tiết lộ chưa bao giờ hát chung với một đàn em tại Mỹ vì "bầu show này không ưa bầu show kia"

Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Tố My một đàn em vô cùng thân thiết với Quang Lê.



Tại chương trình tuần này, Quang Lê hé lộ lý do vì sao anh và Tố My chưa từng đứng chung sân khấu tại Mỹ dù Tố My sang Mỹ hát rất nhiều.

Quang Lê và Tố My

Anh nói: "Tôi và Tố My đi show với nhau nhiều nhưng là ở Việt Nam thôi, còn sang Mỹ thì không, tôi hầu như chưa bao giờ hát chung với Tố My tại Mỹ.

Ở Mỹ nhiều bầu show lắm, bầu show này không ưa bầu show kia thì sẽ không mời ca sĩ của bầu show đó. Hai anh em tôi thân nhau ở ngoài đời nhưng trên sân khấu lại khác vì lúc sang Mỹ, Tố My hát độc quyền cho một công ty khác. Công ty tôi đang làm lại không hợp tác với công ty của Tố My nên chưa từng hát chung.

Nhưng ở Việt Nam thì Tố My và tôi là một. Tôi nói vậy để công ty, bầu show đang quản lý Tố My ở Mỹ sau này nhớ mời tôi về hát".

Tiếp đó, Quang Lê chia sẻ về chủ đề "Chuyện hợp tan" của chương trình tuần này. Anh nói: "Chuyện hợp tan là một bài hát rất hay của nhạc sĩ Quốc Dũng. Từ lúc 5, 10 tuổi tôi đã nghe cô Bảo Yến hát bài này trong băng đĩa. Lúc đó tôi nghe thấy hay lắm. Sau này, tôi thấy thêm rằng phần lời của bài hát rất sâu sắc".

Ca sĩ Tố My thì nói: "Tôi là một người con của đạo Phật, tin vào lẽ vô thường nên tôi nghĩ bài hát này nói lên lẽ vô thường của đời sống. Bản thân tôi đến nay đã ngoài 30 tuổi nên có nhiều trải nghiệm về lẽ vô thường, có đó rồi mất đó, nay thế này mai lại thế khác, không thể nào biết trước được điều gì.

Từ tuổi thơ tôi đã gắn liền với bà ngoại mình. Chính bà ngoại cho tôi tình yêu, đam mê với dòng nhạc Bolero, biết lắng nghe, biết hát Bolero và trở thành ca sĩ ngày hôm nay".

Quang Lê tâm sự thêm: "Nhà bà nội tôi ở Huế có cây vả trong vườn, to lắm, gốc rất to. Nhà tôi hay hái vả về làm nhiều món như gỏi cuốn, gỏi thịt heo, gỏi tôm thịt hoặc kho thịt, kho cá… Người miền Trung cơ cực nên hay ăn mấy trái khổ. Trái vả ăn chát lắm mà không hiểu sao người miền Trung lại thích ăn".