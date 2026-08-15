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Quang Lê làm giỗ lần thứ 13 cho bố

Minh Ngọc
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Năm 2013, ca sĩ Quang Lê thông báo bố qua đời sau thời gian bệnh nặng.

Mới đây, Quang Lê chia sẻ loạt hình ảnh trong ngày giỗ lần thứ 13 của bố trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cùng người thân chuẩn bị một mâm cơm khá tươm tất, quây quần tài nhà để tưởng nhớ đấng sinh thành.

Đính kèm loạt ảnh, Quang Lê viết: "Hôm nay ngày giỗ lần thứ 13 của Ba, cũng năm nay Ba đón Mẹ về". Vào năm 2013, Quang Lê thông báo tin buồn bố qua đời sau thời gian bệnh nặng. "Cám ơn cả nhà mấy lâu nay đã cầu nguyện cho ba của Quang Lê. Hôm nay ba đã thanh thản về với Phật, xin thông báo đến cả nhà. Quang Lê sẽ thông báo ngày giờ và địa điểm thăm viếng với cả nhà sau", anh cho hay.

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Quang Lê chia sẻ loạt hình ảnh trong ngày giỗ lần thứ 13 của bố. Ảnh: FBNV

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Năm 2013, ca sĩ thông báo bố qua đời sau thời gian bệnh nặng. Ảnh: FBNV

Ngày 3/8 vừa qua, ca sĩ Quang Lê đau buồn thông báo mẹ ruột – bà Thu Hồng Võ qua đời. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh của mẹ cùng dòng chia sẻ ngắn gọn: "Mẹ đã về với Ba". Thông tin khiến người thân, bạn bè và khán giả không khỏi xót xa, đồng thời gửi nhiều lời động viên đến Quang Lê và gia đình.

Theo cáo phó được Quang Lê chia sẻ, bà Thu Hồng Võ qua đời tại Mỹ, hưởng thọ 73 tuổi. Trong bài đăng, nam ca sĩ nghẹn ngào viết: "Con xin báo tin buồn... Mẹ kính yêu của con đã an nghỉ". Anh đồng thời gửi lời thông báo đến họ hàng, cô chú, anh chị em, bạn bè và những người thân quen gần xa, đồng thời mong mọi người dành lời cầu nguyện cho mẹ.

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Ngày 3/8 vừa qua, ca sĩ Quang Lê đau buồn thông báo mẹ ruột – bà Thu Hồng Võ qua đời. Ảnh: FBNV

Quang Lê tên thật là Lê Hữu Nghị, sinh năm 1979 tại Huế. Anh là một trong những giọng ca bolero được yêu thích, ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng phong cách trình diễn đậm chất trữ tình. Nam ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả như Đập Vỡ Cây Đàn, Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Đôi Mắt Người Xưa, Cô Hàng Xóm...

Quang Lê là con thứ ba trong gia đình có 6 anh chị em. Mẹ của nam ca sĩ xuất thân từ một gia đình có truyền thống kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu đời tại Huế. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, bà có giọng hát ngọt ngào và niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Tình yêu ca hát của mẹ cũng phần nào được truyền sang Quang Lê, góp phần nuôi dưỡng đam mê của anh từ khi còn nhỏ. Bà luôn ủng hộ và tạo điều kiện để con trai theo đuổi con đường ca hát.

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Quang Lê là một trong những giọng ca bolero được yêu thích, ghi dấu ấn với chất giọng ngọt ngào. Ảnh: FBNV

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