Quang Hùng MasterD hẹn hò Phương Mỹ Chi?

Mới đây, mạng xã hội rộ tin đồn Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi đang hẹn hò, khiến netizen không khỏi bàn tán. Nguyên nhân xuất phát từ loạt hình ảnh được cho là hint tình cảm, trong đó cả hai bị soi mặc đồ đôi và dùng chung phụ kiện.

Theo đó, "bà hàng xóm" soi được từ sân khấu biểu diễn đến đời thường, cả hai liên tục để lộ những item giống hệt nhau như đeo chung một mẫu thắt lưng trắng bản to với hàng lỗ kim loại cá tính, diện từ outfit biểu diễn đến streetstyle. Không chỉ vậy, cặp dây chuyền ngọc trai kèm charm bạc cũng xuất hiện trên cả nam và nữ, tạo cảm giác như đồ đôi có chủ đích.

Phương Mỹ Chi và Quang Hùng MasterD liên tục bị fan soi diện loạt trang phục giống hệt nhau, từ sơ mi xanh kẻ sọc, áo khoác đỏ - trắng đến áo sơ mi trắng, mũ lưỡi trai đen, thậm chí cả outfit trắng - xám và áo phông oversize.

Phuong Mỹ Chi và Tăng Duy Tân bị soi có nhiều trang phục và phụ kiện nghi là đồ đôi

Cư dân mạng "bóc" vòng cổ tương đồng giữa cả hai

Không chỉ phụ kiện mà từ mũ, áo,... của cả hai cũng có nhiều nét hao hao

Từ loạt hint đồ đôi, cư dân mạng réo tên cả hai liên tục và đặt nghi vấn hẹn hò

Tuy nhiên, ngay khi thông tin lan truyền, ý kiến cư dân mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng. Một số háo hức chờ đợi động thái xác nhận từ người trong cuộc, trong khi phần đông lại cho rằng tin đồn này thiếu căn cứ.

Lý do là bởi các "hint" đưa ra khá ít, không đủ thuyết phục để khẳng định mối quan hệ hẹn hò, hơn nữa nhiều món đồ mà cả hai diện đều đến từ những thương hiệu phổ biến, vốn được nhiều nghệ sĩ và giới trẻ ưa chuộng nên chuyện trùng nhau cũng không quá bất ngờ.

Không ít netizen còn chỉ ra rằng Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi dường như khá ít tương tác trên mạng xã hội. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng tin đồn hẹn hò chỉ là suy đoán, thậm chí có thể xuất phát từ mục đích câu tương tác trên các nền tảng mạng. Hiện tại, cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin này.

Quang Hùng MasterD và Phương Mỹ Chi chưa lên tiếng về những tin đồn hẹn hò dậy sóng MXH

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003, được biết đến rộng rãi khi giành Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 với dòng nhạc dân ca Nam Bộ. Sau hơn 10 năm hoạt động, cô liên tục thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc, từ dân ca, bolero đến dân gian đương đại và pop trẻ trung. Những năm gần đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý với album Vũ trụ có em, tham gia một số hoạt động nghệ thuật khác như phim điện ảnh Nhà gia tiên. Về đời sống cá nhân, Phương Mỹ Chi khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm. Thời gian gần đây, Phương Mỹ Chi gây sốt khi tham gia một lúc 2 chương trình là Em xinh say hi và Sing! Asia.

Quang Hùng MasterD sinh năm 1997, là ca sĩ, nhạc sĩ trẻ nổi tiếng với phong cách âm nhạc bắt tai, hiện đại. Nam ca sĩ được biết đến nhiều ở thị trường Thái Lan và quốc tế nhờ bản hit Dễ đến dễ đi, sau đó tên tuổi thật sự bùng nổ sau thành công của Anh trai say hi. Sau chương trình, Quang Hùng MasterD đắt show diễn, tham gia loạt chương trình thực tế và gây sốt bởi những bản hit mang đậm dấu ấn như Trói em lại, Ánh mắt biết cười, Đầu tư cho trái tim,... Trong đời tư, Quang Hùng MasterD không công khai mối quan hệ tình cảm nào, đa phần giữ hình ảnh thân thiện, tập trung cho sự nghiệp.