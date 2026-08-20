Quang Hải và hành động xứng tầm đội trưởng tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

Quang Hải không ghi bàn, không kiến tạo và chỉ chơi 71 phút trước Malaysia. Nhưng những bước chạy đến bên đồng đội cho thấy một giá trị khác của người đội trưởng.

Có một hình ảnh rất đáng nhớ trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia. Ấy là mỗi khi một đồng đội đổ gục xuống sân vì chấn thương, Quang Hải gần như luôn là người chạy đến rất nhanh.

Văn Hậu nằm sân, Quang Hải có mặt. Thành Chung văng cả người ra ngoài đường biên, ôm chân đau đớn , Quang Hải cũng là người chạy tới nhanh nhất. Đó là những khoảnh khắc rất nhỏ, thậm chí chẳng liên quan trực tiếp đến chuyên môn, nhưng lại khiến người ta hiểu hơn vì sao chiếc băng đội trưởng được trao cho cầu thủ mang áo số 19.

Quang Hải lao tới xem tình hình của Thành Chung sau cú ngã.

Quang Hải không cần phải là người nổi bật nhất trận để làm công việc của một thủ lĩnh. Ở trận gặp Malaysia, anh đá chính và chơi 71 phút trước khi nhường chỗ cho Thành Long. Theo thống kê của FotMob, Quang Hải được chấm 7,4 điểm, nằm trong nhóm những cầu thủ chơi tốt của tuyển Việt Nam. Điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý nhất là cú sút xa ở phút 40 buộc thủ môn Malaysia phải bay người cứu thua.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số ấy thì vẫn chưa đủ. Bởi Quang Hải bước vào trận bán kết này với không ít áp lực.

Ở vòng bảng, anh từng bị đặt dấu hỏi về phong độ. Sau trận hòa Singapore 0-0, chính HLV Kim Sang-sik thừa nhận việc sử dụng Quang Hải và Hoàng Đức cùng lúc ở trung tâm hàng tiền vệ là một “điểm yếu”. Sau đó, Quang Hải thậm chí phải ngồi dự bị ở trận gặp Indonesia và lượt đi bán kết với Malaysia.

Đó không phải khoảng thời gian dễ chịu với một cầu thủ từng là biểu tượng bùng nổ của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn luôn đặt niềm tin ở Quang Hải.

Quang Hải hỏi thăm tình hình của Văn Hậu khi bị chấn thương và xin rời sân.

Đến trận lượt về, trong thời điểm tuyển Việt Nam cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm để kiểm soát trận đấu sau khi có lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, Quang Hải lại có tên trong đội hình xuất phát. Anh tranh chấp, di chuyển, tìm kiếm khoảng trống và làm những công việc mà một tiền vệ giàu kinh nghiệm có thể đóng góp. Dù chưa thể ghi bàn, nhưng những đóng góp của Quang Hải rõ ràng là điều không thể phủ nhận.

Và rồi khi đồng đội gặp vấn đề, Quang Hải luôn cố gắng bao quát tình hình. Đấy là thứ không có trong thống kê, nhưng thể hiện điều cần có của một cầu thủ được coi là thủ lĩnh tinh thần của cả đội.

Một đội trưởng không chỉ là người đeo băng trên tay. Đó còn là người biết lúc nào cần lên tiếng, lúc nào cần động viên và lúc nào phải có mặt bên cạnh đồng đội.

Quang Hải có thể chưa trở lại phiên bản xuất sắc nhất của chính mình. Anh vẫn còn những điều phải cải thiện nếu muốn đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng trong một tập thể đang hướng đến chức vô địch AFF Cup, tuyển Việt Nam cần cả những bàn thắng lẫn những giá trị vô hình như thế.

Và hôm qua, Quang Hải đã cho thấy một điều rất rõ, ấy là vị thế của một cầu thủ đang mang trên tay mình tấm băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Một tập thể đồng lòng, một đội trưởng bản lĩnh và tận tụy!