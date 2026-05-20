Quang Hải làm điều chưa từng thấy

Cột mốc đáng nhớ của Quang Hải

Nguyễn Quang Hải đã chính thức trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam khi chạm mốc 16 danh hiệu ở mọi cấp độ, qua đó vượt kỷ lục trước đó của đàn anh Phạm Thành Lương.

Cột mốc đáng nhớ này được thiết lập sau khi Quang Hải cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN) đăng quang V.League mùa giải 2025/26. Danh hiệu mới nhất giúp tiền vệ sinh năm 1997 sở hữu bảng thành tích đồ sộ, trải dài từ cấp CLB đến đội tuyển quốc gia.

Ở cấp CLB, Quang Hải đã giành tổng cộng 13 danh hiệu. Anh từng 4 lần vô địch V.League cùng Hà Nội FC vào các năm 2016, 2018, 2019 và sau đó tiếp tục lên ngôi với CAHN ở mùa 2023 và 2025/26. Bên cạnh đó, cầu thủ quê Đông Anh còn có thêm 3 Cúp Quốc gia và 4 Siêu cúp Quốc gia trong màu áo hai đội bóng hàng đầu bóng đá Việt Nam.

Trên tuyển quốc gia, Quang Hải là một trong những nhân tố chủ chốt trong giai đoạn thành công dưới thời HLV Park Hang Seo. Anh cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup các năm 2018 và 2024, đồng thời giành HCV SEA Games 2019 cùng U23 Việt Nam.

Không chỉ nổi bật ở danh hiệu tập thể, Quang Hải còn ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng cá nhân. Anh từng giành Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 và hoàn tất bộ sưu tập Quả bóng Vàng – Bạc – Đồng trong sự nghiệp. Ở cấp khu vực, tiền vệ này được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2019 và Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018.

Ngoài ra, Quang Hải cũng 3 lần được trao Huân chương Lao động, gồm Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2018 và Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2018, 2024.

Trước khi bị vượt qua, kỷ lục cầu thủ giàu thành tích nhất thuộc về Phạm Thành Lương với 15 danh hiệu, bao gồm 5 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia và chức vô địch AFF Cup 2008 cùng đội tuyển Việt Nam.

Xếp sau Quang Hải và Thành Lương là Trần Văn Kiên và Nguyễn Văn Quyết với cùng 14 danh hiệu, những cái tên gắn liền với giai đoạn thống trị của Hà Nội FC trong hơn một thập kỷ.

Ở tuổi 29, Quang Hải vẫn giữ vai trò quan trọng tại CAHN cũng như đội tuyển Việt Nam. Với phong độ và khát khao chinh phục, anh được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục gia tăng kỷ lục danh hiệu của mình trong tương lai.

Cuộc sống đầm ấm sau 2 năm kết hôn

Cách đây ít lâu, vào tháng 3, Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền vừa đánh dấu cột mốc 2 năm ngày cưới của họ. Trước đó một năm, nam cầu thủ từng gây chú ý khi đăng tải lời chúc ngọt ngào dành cho vợ: “Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta. Anh yêu em”. Bài viết nhanh chóng thu hút hơn 400.000 lượt tương tác và đến nay vẫn được anh ghim trên trang cá nhân.

Đến dịp kỷ niệm năm nay, Quang Hải tiếp tục khiến nhiều người chú ý khi chuẩn bị một món quà giá trị dành tặng bà xã. Cụ thể, ngày 8/4, Chu Thanh Huyền đăng tải video “đập hộp” món quà đặc biệt từ chồng, hé lộ một set nước hoa đến từ thương hiệu Pháp có lịch sử hơn 190 năm.

Không chỉ là một chai nước hoa thông thường, sản phẩm còn được thiết kế cầu kỳ với chi tiết đính đá pha lê và hình ảnh mặt trăng khảm vàng 24K thủ công. Đi kèm là nhiều phụ kiện thời trang cao cấp khác, nâng tổng giá trị món quà lên gần 600 triệu đồng, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ.

Sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của cặp đôi vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Từ những khoảnh khắc đời thường, các dịp kỷ niệm cho đến những món quà bất ngờ, cả hai thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền bắt đầu được công chúng quan tâm khi xuất hiện cùng nhau từ khoảng năm 2021. Dù từng khá kín tiếng, nhưng theo thời gian, họ dần cởi mở hơn khi chia sẻ về mối quan hệ, từ các chuyến đi chung đến những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống.

Đầu năm 2024, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới sau thời gian dài gắn bó, mở ra chương mới trong hành trình tình cảm. Đến tháng 7 cùng năm, họ chào đón con trai đầu lòng.

Kể từ đó, cuộc sống hôn nhân của cặp đôi này ngày càng thu hút sự chú ý khi cả hai thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào cũng như những món quà đặc biệt dành cho nhau. Mỗi lần xuất hiện, Chu Thanh Huyền cũng gây ấn tượng với phong cách sang trọng cùng loạt đồ hiệu đắt giá.

(Tổng hợp)