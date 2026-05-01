Quang Hải khoá môi cực ngọt Chu Thanh Huyền trên xế hộp

Sau vài ngày tạm xa cách để Chu Thanh Huyền sang Hàn Quốc, Quang Hải đã có mặt từ sớm tại sân bay để chờ đón vợ. Xuất hiện với phong cách năng động thường thấy, Quang Hải nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Quang Hải đi xe sang ra sân bay đón vợ

Ngay khi thấy bóng dáng Chu Thanh Huyền, chàng tiền vệ sinh năm 1997 đã lập tức tiến lại gần, tất bật xách đồ và sắp xếp hành lý cho vợ. Khoảnh khắc gây sốt nhất chính là nụ hôn khóa môi cực ngọt ngào mà cặp đôi dành cho nhau trên xế hộp. Hình ảnh Quang Hải ân cần chăm sóc vợ không chỉ minh chứng cho cuộc sống hôn nhân viên mãn mà còn ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ về hình mẫu người đàn ông của gia đình.

Đáng chú ý, phương tiện được Quang Hải sử dụng để đón vợ là chiếc Land Rover Range Rover Sport có giá lăn bánh dao động từ 8 đến hơn 10 tỷ đồng. Đây không chỉ đơn thuần là một chiếc xe sang, mà còn là món quà ý nghĩa mà nam cầu thủ dành tặng Chu Thanh Huyền sau khi hạ sinh quý tử đầu lòng (bé Lido).

Bên cạnh cuộc sống gia đình hạnh phúc, sự nghiệp của Quang Hải cũng đang ở giai đoạn thăng hoa nhất trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao sau chức Á quân U23 châu Á nhưng Quang Hải vẫn minh chứng được giá trị ngôi sao và là trụ cột không thể thay thế trong hành trình chinh phục chức vô địch V.League 2025/26 của CLB CAHN.