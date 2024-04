Quang Hải biến lễ cưới thành tiệc "song hỷ lâm môn", ngữ pháp tiếng Anh hơi sai một xíu nhưng không sao cả!

Đám cưới của Quang Hải và Chu Thanh Huyền đang là sự kiện được cộng đồng mạng quan tâm nhất hiện nay. Xuất hiện trên sân khấu trong buổi tiệc cưới chiều 6/4 của cặp đôi này, cầu thủ Văn Toàn đã có một nhiệm vụ quan trọng là giới thiệu món quà bất ngờ mà cặp đôi muốn dành tặng mọi người. Khi chiếc hộp được mở ra, quả bóng màu xanh có dòng chữ đặc biệt xuất hiện như là cách để cặp trai tài gái sắc này công bố với mọi người rằng Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền đã có tin vui.

Quang Hải và Chu Thanh Huyền công bố tin vui trong buổi tiệc cưới chiều 6/4

Bên cạnh những lời chúc phúc gửi đến cặp đôi này, một vài netizen cũng nhanh chóng nhận ra dòng chữ trên quả bóng có hơi... sai sai. Cụ thể, cộng đồng mạng đoán đại ý mà Quang Hải muốn nói đó chính là "Chúng tôi đang chuẩn bị đón một em bé chào đời", tức "We're having a baby".

Trên quả bóng bay sử dụng từ "had" - quá khứ phân từ "have". Quá khứ đơn được dùng để diễn tả một hành động, sự việc đã xảy trong trong thời gian ở quá khứ, không còn liên quan gì đến hiện tại. Mà việc mang thai đang xảy ra ở hiện tại bởi vậy nên dùng "We're having" thay vì "We had" bởi "We had" có thể bị hiểu thành em bé đã chào đời.

Ngoài ra, mọi người cũng không được quên mạo từ "a" đằng trước từ "baby". Tác dụng của mạo từ a như là cách giới thiệu về một thứ mà lần đầu tiên được nhắc tới với người nghe, hay đơn giản là chỉ số lượng: a pen (một cái bút), a book (một quyển sách)...

Vậy nên, câu hoàn chính với ngụ ý "Chúng tôi có em bé" có thể được sửa thành: "We're having a baby".

Một chút sai sót không là gì trong ngày vui như hôm nay ha?

Đương nhiên, chút xíu nhầm lẫn về mặt ngữ pháp hay cách dùng từ trong một ngày vui như hôm nay không phải chuyện gì to tát cả. Ai cũng có thể hiểu rằng cặp đôi đang muốn nhắn nhủ rằng mình đang có tin vui và sẵn sàng săn "rồng vàng" thành công. Cùng chúc mừng Quang Hải và bà xã chuẩn bị "lên chức" thôi nào!

Tổng hợp