Quang Hải bất ngờ rút khỏi ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhân tố lạ để thay thế

Trước ngày tập trung tháng 9, lực lượng của tuyển Việt Nam đã có những xáo trộn đáng kể.

Sáng 30/8, LĐBĐ Việt Nam (VFF) thông báo tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Doãn Ngọc Tân không thể góp mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9. Quang Hải là gương mặt mới vừa dính chấn thương nên anh buộc phải rút khỏi đợt hội quân lần này.

Giống với Quang Hải thì Hai Long cũng bị đau sau trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC ở vòng 3 V.League 2025-2026 nên anh cũng phải tạm chia tay ĐTQG. Trong khi đó, Doãn Ngọc Tân là trường hợp nặng nhất. Tiền vệ của câu lạc bộ Thanh Hóa bị gãy xương sườn và vừa trải qua ca phẫu thuật.

Quang Hải tạm rút khỏi ĐT Việt Nam do chấn thương.

Do liên tiếp mất 3 trụ cột ở hàng tiền vệ, HLV Kim Sang-sik quyết định chỉ bổ sung 1 cầu thủ. Người được chọn cũng là cái tên ít người ngờ đến - tiền vệ Phan Du Học của HAGL.

Phan Du Học chưa phải là cái tên quen thuộc với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2001 là học viên khóa 4 của học viện HAGL JMG. Tiền vệ này từng được triệu tập lên đội tuyển U19 và U23 Việt Nam, từng có suất đá chính tại HAGL từ mùa giải 2023-2024.

Phan Du Học hiện vẫn đang là nhân tố thường xuyên thi đấu trong màu áo HAGL. Ngày 29/8, tiền vệ này đã có mặt tại nơi đóng quân của đội tuyển.

Phan Du Học vừa được HLV Kim Sang-sik gọi lên ĐTQG.

Hiện tại, quân số của tuyển Việt Nam gần như đã đầy đủ, chỉ còn thiếu vắng một số nhân tố của Thể Công Viettel và CLB TP.HCM, 2 đội đá trận muộn vòng 3 V.League vào tối nay.

Những ngày tới, tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu nội bộ, lần lượt gặp CLB CAHN vào ngày 4/9 và CLB Nam Định vào ngày 7/9.

Đáng lưu ý, HLV Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9/2025. HLV Kim sẽ dồn sức để chuẩn bị cho đội U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026. Người được giao nhiệm vụ thay ông Kim Sang-sik phụ trách các buổi tập của ĐTQG là HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh.