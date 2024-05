Quang Hải bận thi đấu, Chu Thanh Huyền vác bụng bầu đưa bố mẹ đôi bên đi du lịch, một bức ảnh nói lên mối quan hệ thông gia

Mới đây, nàng WAG Chu Thanh Huyền đã cùng bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ cùng các thành viên trong gia đình đôi bên bay vào Phú Quốc du lịch nghỉ dưỡng đầu hè. Nàng WAG ôm chiếc bụng bầu vượt mặt, vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc thư thái tại resort sang chảnh.

Khi bà xã Quang Hải quay video bên bể bơi, mẹ chồng cô - bà Cúc Dương - ngay lập tức tương tác với camera bằng hành động tạo dáng vui vẻ dù đang bơi. Phía xa, mẹ đẻ của Thanh Huyền cùng các em của nàng WAG cũng đang bơi cùng bể tắm. Khoảnh khắc nhỏ thể hiện mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vui vẻ, hoà hợp giữa mẹ Quang Hải và Chu Thanh Huyền.

Chu Thanh Huyền đưa bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ đi du lịch

Trong một bức ảnh được bạn của Chu Thanh Huyền chia sẻ, bố mẹ của Quang Hải ngồi cạnh bố mẹ của Chu Thanh Huyền. Quan hệ thông gia tốt đẹp thể hiện ở sự tương đồng về cách tạo dáng, trang phục, tạo hình của bố mẹ đôi bên khi chung khung hình. Mẹ của Chu Thanh Huyền và mẹ của Quang Hải còn làm kiểu tóc giống nhau, chọn màu sơn móng giống nhau, cùng đeo kính mát, như chị em thân thiết.

Bố mẹ đôi bên đều cười tươi, vui vẻ khi hai gia đình đi du lịch cùng nhau. Chuyến đi này, Quang Hải vắng mặt do anh đang bận tập luyện cùng CLB Công an Hà Nội. Ngày mai, đội bóng ngành công an sẽ tiếp CLB Khánh Hoà trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 18 V.League 2023/24.