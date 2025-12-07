Quảng cáo Apple TV+ trên tủ lạnh Samsung khiến 1 người nhập viện

Quảng cáo với tên người thật dẫn đến hiểu nhầm nghiêm trọng

Một bài đăng trên r/LegalAdviceUK thu hút nhiều chú ý sau khi người nhà của một phụ nữ mắc tâm thần phân liệt cho biết cô phải nhập viện vì thấy thông điệp quảng cáo hiển thị trên chiếc tủ lạnh thông minh Samsung. Thông điệp ghi dòng chữ "We are sorry we upset you Carol" - "Xin lỗi chúng tôi làm cô buồn, Carol". Cô tin rằng ai đó đang cố giao tiếp trực tiếp với mình qua màn hình của thiết bị.

Hình quảng cáo cho phim của Apple TV+ trên tủ lạnh Samsung khiến 1 người phụ nữ tên Carol mắc tâm thần phân liệt tưởng ai đó đang trò chuyện với cô qua màn hình.

Tên thật của người phụ nữ là Carol. Theo chia sẻ của người thân viết bài đăng, Carol tin rằng câu nói này được gửi cho cô. Hiểu nhầm này khiến tình trạng hoang tưởng tăng mạnh và cô tự đặt xe đến bệnh viện để nhập khoa cấp cứu tâm thần. Vài ngày sau, gia đình mới phát hiện thông điệp đó thực chất là một phần của quảng cáo cho chương trình Pluribus trên Apple TV+. Quảng cáo được đẩy tự động lên màn hình Family Hub của tủ lạnh.

Người đăng bài kể lại rằng họ vô tình xem được hình ảnh quảng cáo này khi lướt mạng và lập tức nhận ra. Sau khi gửi ảnh chụp màn hình cho Carol để xác nhận, Carol xác nhận đây đúng là nội dung cô đã thấy. Phát hiện này khiến gia đình đặt ra câu hỏi vì sao một thiết bị gia dụng lại hiển thị thông điệp có tính chất cảm xúc như vậy mà không kèm theo bất kỳ ngữ cảnh nào để nhận biết đó là quảng cáo.

Tranh luận về tính phù hợp của quảng cáo trên thiết bị gia dụng

Bài đăng thu hút hàng trăm bình luận. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông. Một số ý kiến tỏ rõ sự bức xúc đối với Samsung và cách các thiết bị thông minh hiện nay triển khai quảng cáo. Một số người khuyên gia đình có thể gửi khiếu nại lên Cơ quan Tiêu chuẩn Quảng cáo của Anh. Họ cho rằng dù có thể tắt một số dạng quảng cáo, nhưng quảng cáo hiển thị trong không gian riêng tư nên tránh dùng ngôn ngữ dễ bị hiểu nhầm thành thông điệp cá nhân.

Nội dung gốc của bài đăng trên Reddit.

Với gia đình của Carol, trường hợp này không chỉ là sự phiền toái. Sự cố đặt ra câu hỏi quan trọng hơn về ranh giới giữa sự tiện lợi của thiết bị kết nối và mức độ xâm nhập của quảng cáo. Khi ranh giới này bị vượt qua, người chịu tác động lại là chính người dùng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương trước các dạng kích thích thông tin bất thường.