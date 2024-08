Quảng Bình xử phạt đối tượng bịa đặt tin về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đối tượng T.N.H tại Cơ quan Công an

Ngày 3-8, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết Công an TP Đồng Hới phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã triệu tập đối tượng T.N.H (SN 1990, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) để xử lý vì có hành vi lên mạng xã hội đăng tải các bài viết bịa đặt, sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



Tại cơ quan Công an, đối tượng T.N.H đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật, tự nguyện gỡ các bài viết, sau đó đăng bài đính chính, công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân.



Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đồng Hới đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.N.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi trên theo quy định.