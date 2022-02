Quảng Bình xử lý hàng chục đối tượng đốt pháo trong đêm giao thừa

Ngày 1-2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết trong đêm giao thừa công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện bắt giữ 29 vụ, 29 đối tượng có hành vi sử dụng pháo trái phép.

Lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo trái phép qua địa bàn trước dịp Tết Nguyên đán.

Cụ thể, tại địa bàn TP Đồng Hới có 3 vụ với 3 đối tượng; thị xã Ba Đồn 5 vụ với 5 đối tượng; huyện Quảng Trạch 3 vụ với 3 đối tượng; huyện Quảng Ninh 6 vụ với 6 đối tượng; huyện Bố Trạch 2 vụ với 2 đối tượng; huyện Tuyên Hóa 7 vụ với 7 đối tượng; huyện Lệ Thủy 2 vụ với 2 đối tượng và huyện Minh Hóa 1 vụ với 1 đối tượng đốt pháo trái phép.

Các trường hợp vi phạm đều bị phát hiện, bắt giữ và đang lập hồ sơ xử lý.

Đội CSHS Công an TP Đồng Hới vận động người dân tự nguyện giao nộp 400 viên pháo bi, 1 hộp pháo nổ 16 quả.

Cũng trong đêm giao thừa , Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã vận động giao nộp được 26 hộp pháo hoa nổ các loại, 472 quả pháo và 41 ống pháo hoa nổ với tổng trọng lượng khoảng 35,7 kg.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đều ứng trực 100% quân số nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, quyết tâm bảo vệ an toàn về mọi mặt cho nhân dân đón Tết vui tươi, an lành.