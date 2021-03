Quảng Bình: Điều tra vụ bé gái thiểu năng 15 tuổi tố bị người dượng hãm hiếp suốt 3 năm

Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đang tiếp tục xác minh, điều tra thông tin gia đình 1 bé gái 15 tuổi "tố" người dượng của mình có hành vi xâm hại nhiều lần. Nạn nhân là cháu T.T.H.T. (SN 2006, ngụ xã Hoa Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ), vốn bị hạn chế nhận thức.

Trình bày với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Bùi Thị Hoa (43 tuổi, mẹ T.), cho biết cháu là con gái thứ 2 trong gia đình, không may bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Do hạn chế về khả năng nhận thức nên học hết lớp 7, T. nghỉ ở nhà cho tới nay.

Bà Bùi Thị Hoa (bên phải) cùng con gái trình bày sự việc với phóng viên Báo Người Lao Động.

Ngày 26-1, khi bà Hoa đi làm ruộng về nhà thì bất ngờ phát hiện ông Phan Văn Đ. (chồng chị gái của chồng bà Hoa, ngụ cùng xã) từ trong nhà bà trở ra với khuôn mặt hốt hoảng, áo quần xộc xệch, chẳng nói năng gì rồi bỏ đi.



Nghi có chuyện chẳng lành, bà Hoa đã gặng hỏi nhưng T. không nói. Cả gia đình thuyết phục mãi, T. mới kể hôm đó, khi cả nhà đi vắng, ông Đ. xuất hiện, lao vào sàm sỡ cháu. T. vô cùng hoảng loạn, chỉ biết nằm yên chịu đựng và van xin ông Đ. tha cho mình. Khi ông Đ. chuẩn bị làm chuyện đồi bại thì may mắn bà Hoa trở về nhà. Nghe tiếng xe máy, ông ta vội vàng bật dậy bỏ đi.

Căn nhà hoang - nơi bà Hoa tố rằng là 1 trong 2 địa điểm mà ông Đ. nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với con gái mình.

Theo bà Hoa, nhiều lần trước đó, ông Đ. đã hãm hiếp con gái mình. Mỗi lần như vậy, cháu T. đều nhờ rất rõ chi tiết, địa điểm và kể toàn bộ sự việc lại với gia đình. Hai địa điểm mà ông Đ. thường xuyên dụ dỗ và làm chuyện xấu với con gái bà là ngay chính tại nhà ông ta - cách nhà bà Hoa chừng 2km - và căn nhà của mẹ ruột ông này, hiện để hoang, gần nhà nạn nhân.



"Mỗi lần làm xong chuyện đó, ông Đ lại cho cháu 20.000 đồng để mua kẹo và cho cháu chơi điện thoại. Ông ta làm chuyện này với cháu nhiều lần rồi và bảo cháu không được mách ba mạ (mẹ), nếu không sẽ bị đánh đòn" - cháu T. kể lại.

Bà Hoa cho rằng ông Đ. làm chuyện đồi bại với con gái bà đã từ lâu. Bà Hoa nhiều lần hoài nghi vì sự xuất hiện "bất thình lình" của ông Đ. tại nhà mình nhiều lần, nhưng bởi không có chứng cứ nên không dám tố cáo cho đến khi biết toàn bộ mọi chuyện. Vợ chồng bà hằng ngày phải ra đồng làm ruộng, cháu T. ở nhà một mình.

Cháu T. mô tả lại những lúc bị ông Đ. hãm hiếp bên trong căn nhà.

Theo bà Hoa, cách đây 1 tháng, bà tìm đến nhà ông Đ. để nói rõ trắng đen nhưng ông ta phủ nhận và thách thức. Tuy nhiên, sau đó, 4 người con của ông Đ. liên tục điện thoại cho bà Hoa van nài, tìm đến nhà xin gia đình bỏ qua mọi chuyện nhưng bà không đồng ý.



Tiếp đó, vợ ông Đ. tìm tới nhà bà Hoa nài nỉ xin gia đình bỏ qua mọi chuyện. Bà Hoa bảo nếu ông Đ. không đến xin lỗi và nói rõ ràng mọi chuyện thì sẽ tố cáo lên cơ quan công an.

Theo bà Hoa, đến ngày 3-2, ông Đ. mua 1 can xăng 5 lít mang tới nhà bà. Ban đầu, ông Đ. vào nhà nói lời xin lỗi và thừa nhận có "làm bậy" với cháu T. từ năm 2019 đến nay - bà Hoa bí mật ghi âm lại: "Thời gian qua tôi có lỗi với gia đình chị nên xin chị bỏ qua cho tôi. Để anh em mình nối lại tình cảm như xưa. Cảm ơn chị đã phát hiện ra sớm, không để quá muộn, tôi biết tôi làm chuyện xấu với con gái chị sẽ có như ngày hôm nay".

Sau đó, giữa 2 bên xảy ra cự cãi, ông Đ. lại nói rằng: "Con gái của chị hiếp dâm tôi chứ tôi không hiếp dâm T. Chị không tin thì nói với con bé là biết". Tiếp đó, ông Đ. chạy ra xe máy định lấy bình xăng dọa đốt nhà, nhưng có người phát hiện và đem dấu đi.

Bà Hoa đã làm đơn gửi Công an xã Hoa Thủy, Công an huyện Lệ Thủy để tố cáo hành vi của ông Đ. Tại cơ quan công an, cháu T. đã thuật lại mọi chuyện và mới đây, bà Hoa đã dẫn con gái đi giám định tại Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình .

"Đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình nạn nhân. Chúng tôi đã cử lực lượng xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ và lấy lời khai" - đại diện Công an huyện Lệ Thủy cho biết.