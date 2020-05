Quảng Bình: Bắt quả tang 4 "chân dài" đang bán dâm cho khách, với giá 500.000 đồng/lượt

Chiều 5-5, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đơn vị này vừa phối hợp Công an xã Bảo Ninh triệt phá tụ điểm hoạt động mua bán dâm tại khách sạn Hải Âu 2, ở thôn Mỹ Cảnh (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) do Mai Văn Sai (SN 1957, ngụ thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh) làm quản lý.

Khách sạn Hải Âu 2 - một tụ điểm mại dâm gây nhức nhối trong thời gian dài tại TP Đồng Hới

Tối 4-5, lực lượng chức năng ập vào khách sạn Hải Âu 2 và bắt quả tang tại 4 phòng nghỉ 203, 204, 205, 303 có các cặp đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Nhóm "chân dài" bị phát hiện, gồm: Lê Thị Ng. (SN 1994, ngụ xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa), Đinh Thị Ng. (SN 1992, trú tại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa),Hà Thị Ph. (SN 1991, trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch), cùng quê Quảng Bình và Lê Thị Phương Th. (SN 1979, trú tại Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Các đối tượng khách mua dâm, gồm: Ng. C. H. (SN 1986, TP Đồng Hới), Ng.C. M. (SN 1996, huyện Bố Trạch). H. V. Đ. (SN 1993) và Ng. V. H. (SN 1986, huyện Bố Trạch).

Cơ quan chức năng lập biên bản hiện trường

Bước đầu các đối tượng khai nhận mỗi lần mua dâm khách phải trả là 500.000 đồng/lượt, tiền được đưa trực tiếp và thông qua người quản lý là Mai Văn Sai. Sau khi bán dâm cho khách, các "chân dài" được ông Sai đưa 200.000 đồng/lượt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Hới đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Sai và đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.