Quảng bá quả hồng xiêm đông lạnh Việt Nam với người tiêu dùng Australia

Ngày 30/4, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia , đã phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Australia tổ chức buổi quảng bá, giới thiệu hàng nông sản Việt Nam, đặc biệt là quả hồng xiêm đông lạnh, tới người tiêu dùng "xứ chuột túi". Sự kiện này đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên một lô hàng sản lượng lớn hồng xiêm đông lạnh Việt Nam được chính thức nhập khẩu vào thị trường Australia.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, sự kiện được tổ chức dưới hình thức quầy hàng giới thiệu sản phẩm, thực hiện tại khu chợ nông sản cuối tuần nổi tiếng của Australia là chợ Pardington Market, ở thành phố Sydney, bang New South Wales.

Có mặt tại sự kiện, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia, ông Nguyễn Đăng Thắng, chia sẻ cùng với việc đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát ở cả Việt Nam và Australia trong thời gian qua, hoạt động thông thương giữa hai nước cũng đã được nối lại và đang trên đà phát triển hết sức tích cực. Theo Tổng lãnh sự, trong quý I/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản từ Việt Nam sang Australia đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu rất tốt, vì năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước cũng đã tăng trưởng vượt bậc so với năm trước đó, vượt ngưỡng 12,4 tỷ USD.

Gian hàng quảng bá, giới thiệu hàng nông sản Việt Nam trong khu chợ cuối tuần Pardington Market , ở thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Đăng Thắng cho biết sự kiện này là cơ hội để Tổng lãnh sự quán Việt Nam kết hợp với Cơ quan Thương vụ và doanh nghiệp giới thiệu nhiều hơn nữa hàng hóa nông sản Việt Nam, để người dân Australia có thể trải nghiệm các loại sản phẩm mới, cụ thể là quả hồng xiêm đông lạnh. Đây là hướng đi mới trong việc tiếp thị sản phẩm của Việt Nam đối với các thị trường quan trọng, trong đó có Australia. Ngoài những sản phẩm nông sản tươi của Việt Nam đã được công chúng Australia biết tới và yêu thích, như nhãn, xoài, thanh long, vải, thì giờ đây Việt Nam đã có thêm các sản phẩm chế biến và đông lạnh, để làm gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu, đồng thời đa dạng hóa thị trường.



Rất nhiều người dân địa phương đã ghé thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản của Việt Nam. Hầu hết đều tỏ ra thích thú khi được nếm thử quả hồng xiêm, cùng với một số loại quả và hàng thực phẩm khác mang nhãn hiệu Việt Nam. Bà Melenin Packer hoàn toàn bất ngờ trước hương vị ngon, ngọt của quả hồng xiêm. Bà Packer nói đây là lần đầu tiên bà được nếm thử loại quả này và chắc chắn hồng xiêm sẽ được đưa vào danh sách những loại trái cây cần được mua sắm của bà trong thời gian tới. Bà Sara James, người đã từng sang thăm Việt Nam vào 6 năm trước, chia sẻ ẩm thực của Việt Nam có lẽ là một trong những nền ẩm thực đa dạng và hấp dẫn nhất thế giới. Mặc dù Australia và Việt Nam có hệ thống các loại quả và trái cây khá tương đồng, nhưng vẫn có sự khác biệt về hương vị và chất lượng. Bà thích sầu riêng, vải, xoài và tất nhiên là cả hồng xiêm của Việt Nam. Việc trái cây Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường Australia sẽ mang tới nhiều hơn các cơ hội trải nghiệm dành cho người tiêu dùng bản xứ.

Theo Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia Nguyễn Phú Hòa, doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc đa dạng hóa các sản phẩm nông sản xuất khẩu sang thị trường Australia. Mới đây nhất, một lô hàng bao gồm 13 tấn hồng xiêm đông lạnh, do công ty Vinrec nhập khẩu, đã chính thức cập bến và bắt đầu được phân phối trên thị trường Australia. Ông Nguyễn Phú Hòa tin tưởng quả hồng xiêm của Việt Nam chắc chắn sẽ thành công và tìm được chỗ đứng tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.

Ông Nguyễn Phú Hòa chia sẻ năm 2021, Thương vụ đã tổ chức một chuỗi các chương trình giới thiệu sản phẩm nông sản Việt Nam và được người tiêu dùng Australia đón nhận. Tiếp nối sự thành công đó, trong năm 2022, Thương vụ sẽ tích cực mở rộng các hình thức quảng bá và giới thiệu hàng hóa Việt Nam đến với công chúng Australia, góp phần thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giữa hai nước.