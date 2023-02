Quân y, công binh, huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Biên phòng Việt Nam sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương kiểm tra quân tư trang và động viên các quân nhân thuộc Tổng cục Hậu cần chuẩn bị lên đường hỗ trợ người dân và đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo đó, Cục Cứu hộ - Cứu nạn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thành lập lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của QĐND Việt Nam tại Thổ Nhĩ kỳ. Lực lượng tham gia hỗ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của QĐND Việt Nam bao gồm 76 quân nhân.

Trong đó, Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần có quân số 30 người; Đội cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 30 người; Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 9 huấn luyện viên và chỉ huy và 6 chó nghiệp vụ; Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người.

Tổng Chỉ huy các lực lượng QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Phó Chánh Văn phòng UBQG Ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu kiểm tra các trang thiết bị hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn của lực lượng công binh

Đồng thời, giao Tổng cục Hậu cần chuẩn bị 10 tấn lương khô giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chuẩn bị tốt phương tiện vận chuyển hàng hóa, trang bị (khoảng 30 tấn) của lực lượng đến sân bay Nội Bài.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, việc cử lực lượng QĐND Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam; đồng thời, thể hiện, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của QĐND Việt Nam trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế.

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh: Những quân nhân được tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại đất nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ là được vinh dự thực hiện một nhiệm vụ quốc tế cao cả; thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước; thể hiện truyền thống, đạo lý “thương người như thể thương thân” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời, cũng là thể hiện tinh thần quốc tế cao cả của QĐND Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trò chuyện, động viên lực lượng Biên phòng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ này, Tổng cục tập trung vào chủ yếu là bảo đảm quân y cho các lực lượng của QĐND Việt Nam và một số nước khi có yêu cầu, luôn sẵn sàng. Đặc biệt quan trọng nhất là bảo đảm cứu hộ, cứu nạn cho các lực lượng, nhân dân ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra thảm họa, trong đó tập trung nhất vào tìm kiếm, cứu chữa những người bị nạn; chuẩn bị toàn diện, đầy đủ các mặt về cơ sở vật chất, trong đó có thuốc quân y, vật chất quân y…

Chiều cùng ngày, Tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cũng tổ chức lễ xuất quân cử cán bộ và chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ quốc tế, cứu hộ cứu nạn thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tướng Trần Duy Giang - Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiểm tra các loại vật tư y tế, thuốc men của lực lượng Quân y tham gia tới hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ

Phát biểu tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP nhấn mạnh: Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ lần này là niềm vinh dự, trách nhiệm đối với lực lượng BĐBP nói chung và cá nhân các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng nói riêng.

Việc tham gia lực lượng cứu hộ, cứu nạn của lực lượng huấn luyện viên và chó nghiệp vụ sẽ chịu nhiều tác động do thời tiết khắc nghiệt, thời gian di chuyển dài cùng cơ sở vật chất khó khăn. Do đó, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu, dựa trên kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn trước đây cũng như trách nhiệm với quốc tế, lực lượng huấn luyện viên và chó nghiệp vụ cần nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn nguy hiểm, bảo đảm các biện pháp an toàn trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, tuân thủ các mệnh lệnh, quy định của chỉ huy.

Trao đổi với PV Tiền Phong , Thiếu tá Trần Quốc Hương - Đội trưởng Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Trường Trung cấp 24 Biên phòng khẳng định, đoàn công tác sẽ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt trong suốt quá trình tổ chức cứu hộ cứu nạn, giữ vững lễ tiết tác phong của người quân nhân, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế; phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế khác trong công tác tìm kiếm cứu nạn một cách bài bản, hiệu quả, thể hiện được vai trò, vị thế cứu hộ cứu nạn, ứng phó thảm họa quốc tế của lực lượng BĐBP nói riêng và QĐND Việt Nam nói chung.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP động viên, giao nhiệm vụ cho các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng

Ảnh: Nguyễn Minh