Quan Trung Quốc "bá đạo": Có đồng hồ 28 tỷ, tát gãy răng cấp phó, bị quay lén với nữ cảnh sát mà không sợ

Theo trang tin Sohu (Trung Quốc), vào tháng 7/2019, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Bạng Phụ (tỉnh An Huy, Trung Quốc) đã tổ chức đấu giá công khai 19 tang vật trong vụ án nhận hối lộ của Trình Hãn - cựu Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Huy.

Ảnh chụp màn hình phiên đấu giá các tang vật trong vụ án nhận hối lộ của Trình Hãn. Nguồn: Sohu

Một chiếc đồng hồ Patek Philippe có giá trị ước tính 8 triệu nhân dân tệ (RMB, tương đương 28,1 tỷ VNĐ ) được đưa lên sàn đấu giá với giá khởi điểm 7,2 triệu RMB (25,3 tỷ VNĐ) nhưng không có ai trả giá. Một chiếc dây chuyền Chanel có giá trị ước tính 35.000 RMB (123 triệu VNĐ) cũng không bán được.

Một tháng sau, chiếc đồng hồ 8 triệu RMB lại được đấu giá, nhưng lần này giá khởi điểm được điều chỉnh từ 7,2 triệu RMB xuống còn 6,48 triệu RMB (22,8 tỷ VNĐ), người đấu giá cần đặt cọc 650.000 RMB (2,3 tỷ VNĐ), mỗi bước giá là 30.000 RMB (105 triệu VNĐ). Cuối cùng, chiếc đồng hồ Patek Philippe đã được một nhà phát triển bất động sản giấu tên mua lại.

Có quyền lực rất lớn

Theo trang tin The Paper (Trung Quốc), Trình Hãn, sinh năm 1963, là một cảnh sát kỳ cựu đã làm việc trong hệ thống công an và tư pháp tỉnh An Huy (Trung Quốc) kể từ khi tốt nghiệp đại học. Hắn từng giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy), Phó thị trưởng Hợp Phì, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Huy.

Biệt danh “Giám đốc tát” có được là do Trình Hãn từng tát một phó giám đốc công an vì bất đồng quan điểm trong một bữa tiệc. Và có lẽ do hắn tát quá mạnh, người này đã bị gãy một chiếc răng. Sau đó, gia đình và bạn bè của vị phó giám đốc cũng tố cáo về hành vi của Trình Hán, nhưng cấp trên thậm chí không hề phê bình Trình và sự việc đã được cho qua.

Trình Hãn cũng từng tát các nhân viên cảnh sát nếu họ chậm phản ứng. Hắn thường chửi bới cấp dưới trong các cuộc họp, nhưng không ai dám ngẩng đầu lên và đáp trả, điều này cho thấy Trình có quyền lực như thế nào.

Trình Hãn từng giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc), Phó thị trưởng Hợp Phì, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Huy. Ảnh: The Paper

Ngoài đời, Trình Hãn cũng có cuộc sống rất xa hoa, lạm dụng công quỹ. Hắn thường uống rượu Mao Đài, vì vậy còn có biệt danh là "Giám đốc Mao Đài".

Trình Hãn từng bị ám ảnh với nhiếp ảnh, vì vậy đã "nhờ" người khác mua một chiếc máy ảnh trị giá 170.000 RMB (gần 600 triệu VNĐ).

Hắn còn được tặng trà trị giá 4.000 RMB/kg (14 triệu VNĐ/kg), tổng cộng đã nhận quà bằng trà lên tới là 200.000 RMB (703 triệu VNĐ).

Trình Hãn còn biến các nữ cảnh sát trong đồn cảnh sát thành tình nhân. Hắn không ngại làm những chuyện như vậy và thậm chí còn khoe khoang về chúng. Hắn thực sự kiêu ngạo. Điểm mấu chốt là mọi người trong cơ quan đều phục tùng Trình và không có sự phản kháng nào cả.

Trình Hãn - từng nhiều lần vào khách sạn với nữ cảnh sát - đã bị một người nào đó sử dụng camera giấu kín trong khách sạn quay lén và tống tiền. Phản ứng của Trình là từ chối thẳng thừng và ngay lập tức cử người đi bắt kẻ tống tiền. Thấy họ ngoan ngoãn giao nộp video, Trình Hãn đã không truy cứu sự việc và thả người. Nhưng điều gây sốc là người được cử đi bắt lần đó lại là "nữ nhân vật" trong video quay lén.

Với quyền lực của mình, Trình Hãn không bị bắt vì cờ bạc và lái xe khi say rượu. Hắn có thể dễ dàng có được biển số xe với bốn số 8 và bốn số 9.

Trình Hãn nâng đỡ tất cả cấp dưới của mình và sau đó truyền lại phong cách làm việc này. Cấp dưới của hắn cũng bắt chước và gia nhập đường dây tham nhũng.

Miệng "rất cứng"

The Paper đưa tin, vào tháng 5/2016, Trình Hãn đã bị tổ chức điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Hắn đã nghe được tin này trước đó nên đã hoàn trả hoặc tẩu tán một phần tiền hối lộ.

Trong quá trình điều tra, Trình Hãn còn cố tình che giấu hành vi nhận hối lộ. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Hơn nữa, thái độ của Trình Hãn cũng khá tệ. Hắn đã nhiều lần xúc phạm các điều tra viên, thậm chí khi bị tạm giam còn thường xuyên nhắm vào camera giám sát mà chửi rủa.

Trình Hãn bị tuyên án 17 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 4 triệu RMB (14 tỷ VNĐ) vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân. Ảnh: The Paper

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2006 đến năm 2015, Trình Hãn đã tích lũy được số tiền bất chính hơn 17,95 triệu RMB (63 tỷ VNĐ). Hắn không chỉ nhận hối lộ rất nhiều mà còn lợi dụng chức vụ để can thiệp vào các vụ án, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Tháng 7/2018, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy đã ra phán quyết sơ thẩm. Trình Hãn bị tuyên án 17 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 4 triệu RMB (14 tỷ VNĐ) vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân; đồng thời thu hồi số tiền bất chính của Trình.

Trình Hán cho rằng mức án này quá nặng nên đã lập tức nộp đơn kháng cáo. Tuy nhiên, đến tháng 11/2018, Tòa án nhân dân cấp cao tỉnh An Huy đã ra phán quyết cuối cùng, giữ nguyên bản án sơ thẩm.