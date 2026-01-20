Sáng 20-1, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, Đội trưởng Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế, cho biết những "người nhái" của đội đã tìm thấy 1 lượng vàng dạng miếng của người dân đánh rơi xuống sông Hương, đoạn qua phường Thuận Hóa.

Đội 0 đồng Huế lặn tìm 2 lượng vàng của người dân đánh rơi xuống sông Hương. Ảnh: Đội SOS75.

Trước đó, nhiều thành viên Đội 0 đồng Huế thay nhau quần thảo dưới đáy sông với các thiết bị lặn chuyên nghiệp. Hiện vẫn còn 1 lượng vàng người dân "đánh rơi" chưa được tìm thấy.

Lượng vàng được tìm thấy. Ảnh: Đội SOS75

Theo thông tin ban đầu, tại khu vực cầu đi bộ gỗ Lim - một công trình nổi dọc sông Hương, một người dân đã đánh rơi 2 lượng vàng trị giá hơn 300 triệu đồng xuống nước. Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều người quan tâm. Một số ý kiến hoài nghi về sự thật của thông tin này.

Anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng xác nhận sự việc trên là có thật. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người đánh rơi tìm lại 2 lượng vàng.

Các thành viên trong đội đã sử dụng thiết bị chuyên dụng và bình oxy để lặn xuống lòng sông tìm kiếm. Anh Hoàng cho biết đội đã nỗ lực trong điều kiện trời tối, nước sâu và đã đạt được kết quả ban đầu.

Tuy nhiên, do bình dưỡng khí cạn kiệt và máy bơm ô xy của đội gặp sự cố nên rạng sáng nay, việc tìm kiếm buộc phải tạm dừng. Đội SOS75 - Đội 0 đồng Huế sẽ tiếp tục quay trở lại hiện trường hỗ trợ người dân tìm kiếm lượng vàng còn lại trong hôm nay.