Quan tham Trung Quốc nhận 22 thùng tiền mặt, xe chở không lên nổi dốc hầm: "Lúc đó tôi thật điên"

Trang tin Hongxing News (Trung Quốc) hồi tháng 10/2024 đưa tin, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã tiến hành xét xử công khai đối với Vương Đại Vĩ - cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), cựu Giám đốc Công an tỉnh - về tội nhận hối lộ.

Vương Đại Vĩ bị tuyên án tử hình treo vì tội nhận hối lộ, bị tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Sau hai năm thi hành án, án tử hình treo sẽ được giảm xuống tù chung thân. Theo luật pháp Trung Quốc, Vương phải chịu án tù chung thân không ân xá.

Trước đó, vào tháng 1/2024, Vương Đại Vĩ đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về đề tài chống tham nhũng của truyền hình trung ương Trung Quốc, trong đó ông ta thừa nhận từng nhận 22 thùng bìa cứng đựng tiền cùng một lúc.

Vương Đại Vĩ bị tuyên án tử hình treo. Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc

Số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn

Vương Đại Vĩ sinh năm 1964 và bắt đầu tham gia công tác từ năm 1990. Vương từng phục vụ trong Ủy ban Kinh tế và Thương mại Nhà nước Trung Quốc, Công ty viễn thông China Unicom, Quỹ Nghiên cứu Phát triển Trung Quốc...

Từ tháng 6/2003, Vương Đại Vĩ lần lượt giữ các chức vụ Phó Thị trưởng thành phố Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc); Bí thư Ủy ban Pháp chính Thành ủy Cáp Nhĩ Tân; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hắc Long Giang.

Vào tháng 3/2013, khi 49 tuổi, Vương Đại Vĩ được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh. Từ tháng 2/2017, Vương cũng giữ thêm chức vụ Phó Tỉnh trưởng Chính quyền tỉnh Liêu Ninh.

Đến tháng 3/2022, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông báo rằng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh kiêm Giám đốc Công an tỉnh Vương Đại Vĩ có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng, cần tiến hành điều tra.

Tới tháng 9/2022, Vương Đại Vĩ bị khai trừ khỏi ĐCSTQ và bị bãi nhiệm.

Theo thông báo của Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2008 đến năm 2022, bị cáo Vương Đại Vĩ đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để hỗ trợ một số tổ chức và cá nhân trong các hoạt động kinh doanh, xử lý vụ việc, đề bạt, điều chỉnh nhân sự…; nhận tiền, ô tô và tài sản khác trái phép bằng cách trực tiếp hoặc thông qua người khác từ các tổ chức và cá nhân kể trên, với tổng trị giá hơn 555 triệu nhân dân tệ (RMB, gần 2 nghìn tỷ VNĐ).

Trong phiên tòa xét xử, Tòa án nhân dân trung cấp Tương Dương cho rằng hành vi của bị cáo Vương Đại Vĩ cấu thành tội nhận hối lộ. Số tiền bất chính mà Vương nhận đặc biệt lớn, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến xã hội, khiến lợi ích của quốc gia và nhân dân Trung Quốc bị thiệt hại đặc biệt nặng nề.

Tuy nhiên, xét tới những công lao trước đây của Vương Đại Vĩ, cũng như sau khi bị điều tra, Vương đã thành khẩn khai nhận, thể hiện thái độ ăn năn, chủ động giao nộp số tiền bất chính, tòa án đã tuyên án Vương Đại Vĩ tử hình treo.

Hongxing News còn nhận thấy, ở vị trí Giám đốc Công an tỉnh Liêu Ninh, hai người tiền nhiệm của Vương Đại Vĩ là Lý Văn Hỉ - người giữ chức từ tháng 5/2002 đến tháng 3/2011 bị tuyên án tử hình treo, còn Tiết Hằng - người giữ chức từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2013 - cũng lãnh án 17 năm tù giam.

Cựu Giám đốc Công an, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) xuất hiện trong bộ phim tài liệu về chống tham nhũng của CCTV (Ảnh chụp màn hình CCTV)

Vương Đại Vĩ: "Lúc đó tôi thật điên"

Tháng 1/2024, một bộ phim tài liệu về đề tài chống tham nhũng được phát sóng trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã tiết lộ những chi tiết liên quan đến ba "lãnh đạo cao nhất" liên tiếp của Công an tỉnh Liêu Ninh là Lý Văn Hỉ, Tiết Hằng và Vương Đại Vĩ - những người đã vi phạm kỷ luật và pháp luật.

Trong đó, bộ phim đề cập đến việc Vương Đại Vĩ đã làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống tuyển chọn và sử dụng nhân sự của đơn vị này, đặc biệt là vị trí Trưởng phòng điều tra kinh tế của Công an tỉnh Liêu Ninh và Giám đốc công an thành phố Doanh Khẩu (tỉnh Liêu Ninh) trong ba nhiệm kỳ đều do các chủ doanh nghiệp tiến cử cho Vương.

Bộ phim tiết lộ rằng gần một nửa tài sản mà Vương Đại Vĩ nhận hối lộ là do Lưu Trung Điền - người đứng đầu Tập đoàn Liaoning Zhongwang, trước đó đã làm giàu bất hợp pháp từ các hoạt động kinh doanh của mình. Để tránh việc bị bắt, Lưu hối lộ Vương Đại Vĩ lần đầu tiên với số tiền 40 triệu RMB (142 tỷ VNĐ) và 4 triệu USD (101 tỷ VNĐ). Vương đã vui vẻ nhận lấy.

Một nhân viên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ cho biết, số tiền này được đóng trong 22 thùng bìa cứng, và chiếc xe mà Vương Đại Vĩ dùng để chở tiền thậm chí không thể leo lên dốc dưới tầng hầm do quá tải.

Trong vòng vài tháng sau đó, tại Ma Cao (Trung Quốc), Lưu Trung Điền còn có 4 lần đưa hối lộ cho Vương Đại Vĩ, tổng cộng 200 triệu đô la Hồng Kông (hơn 650 tỷ VNĐ).

Hồi tưởng lại thời điểm đó, Vương Đại Vĩ nói trong phim rằng: "Tôi thấy rằng, bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thật điên."