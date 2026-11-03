Quán quân từng giữ 3 kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia, gây chú ý với bức ảnh khiến hàng triệu người dân Quảng Ninh tự hào

Nguyễn Hoàng Cường là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, từng lập 3 thành tích nổi bật tại sân chơi trí tuệ này. Sau khi giành được vòng nguyệt quế năm, chàng trai quê Quảng Ninh sang Australia du học và tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Swinburne vào cuối năm 2023.

3 kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Hoàng Cường sinh năm 2001, là cựu học sinh Trường THPT Hòn Gai, Quảng Ninh. Trước khi được biết đến rộng rãi qua chương trình Đường lên đỉnh Olympia, nam sinh đã có thành tích học tập đáng chú ý.

Theo đó, Hoàng Cường từng giành Huy chương Đồng kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm lớp 10, Huy chương Bạc Olympic Trại hè Hùng Vương năm 2017 và được lựa chọn vào danh sách 26 tài năng trẻ của tỉnh Quảng Ninh được khen thưởng năm 2018.

Biệt danh "Cậu bé Google" cũng gắn với Hoàng Cường từ khá sớm. Chia sẻ với Báo Quảng Ninh, cô Vũ Thị Phượng, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai, cho biết Hoàng Cường đã biết đọc từ năm 2 tuổi. Trong quá trình học tập, nam sinh thể hiện khả năng tiếp thu đồng đều ở nhiều môn, đặc biệt nổi trội ở Địa lý, Lịch sử và Hóa học.

Tên tuổi Hoàng Cường thực sự được chú ý khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Trong cuộc thi tuần phát sóng ngày 1/4/2018, nam sinh này đã tạo nên dấu mốc đặc biệt ở phần thi Khởi động khi trả lời đúng cả 12/12 câu hỏi, giành trọn 120 điểm chỉ trong 53 giây, còn dư 7 giây so với thời gian quy định.

Ảnh: VTV.VN

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 17 năm phát sóng của chương trình có thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần thi này. Trước đó, mức điểm cao nhất một thí sinh từng giành được là 110. Thành tích của Hoàng Cường nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi khả năng ghi nhớ và phản xạ nhanh trước những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Toán, Hóa, Sinh, tiếng Anh đến kiến thức xã hội, thể thao và âm nhạc.

Không chỉ gây ấn tượng ở phần Khởi động, Hoàng Cường còn thiết lập thêm hai cột mốc về điểm số trong hành trình thi đấu tại Olympia năm thứ 18. Cụ thể, nam sinh đạt 320 điểm ở cuộc thi quý, đồng thời có tổng điểm 370 – những thành tích cao nhất của chương trình ở các hạng mục tương ứng trong mùa giải đó.

Ba thành tích này giúp Hoàng Cường trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất mùa giải. Tại trận chung kết năm diễn ra ngày 2/9/2018, hành trình của nam sinh không hoàn toàn thuận lợi. Ở phần Khởi động, Hoàng Cường chỉ giành 50 điểm và tạm xếp cuối trong số 4 thí sinh. Sau đó, nam sinh từng bước bứt phá ở các vòng thi tiếp theo, tận dụng cơ hội ghi điểm để vượt lên dẫn đầu.

Kết thúc trận chung kết, Hoàng Cường giành 240 điểm, chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18. Phần thưởng dành cho quán quân là học bổng du học trị giá 35.000 USD tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia.

Tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Australia

Sau khi giành chức vô địch năm 2018, Hoàng Cường dành thời gian chuẩn bị ngoại ngữ và trải nghiệm cuộc sống trước khi sang Australia vào đầu năm 2020. Nam sinh lựa chọn theo học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Công nghệ Swinburne – ngôi trường trao học bổng cho Cường sau chiến thắng tại Olympia.

Trước khi lên đường du học, Hoàng Cường tiếp tục ghi dấu ấn trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 khi đạt 9 điểm môn Lịch sử, 9,25 điểm Địa lý, 9,5 điểm Giáo dục công dân, 9,8 điểm Tiếng Pháp, 8,6 điểm Toán và 7,25 điểm Ngữ văn.

Ảnh: Tiền Phong

Tháng 12/2023, Hoàng Cường chia sẻ hình ảnh trong lễ tốt nghiệp tại Swinburne trên trang Facebook cá nhân. Chia sẻ về dấu mốc hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học máy tính danh dự (Bachelor of Computer Science, Honours), cựu quán quân gửi lời cảm ơn tới bạn bè đã đến dự lễ tốt nghiệp, đồng thời cho biết họ đã góp phần tạo nên những trải nghiệm đại học đáng nhớ tại Australia.

Sau dấu mốc tốt nghiệp, thông tin công khai về công việc và cuộc sống hiện tại của Hoàng Cường khá ít ỏi. Hành trình tiếp theo của cựu quán quân Olympia vì thế vẫn là câu chuyện đáng chờ đợi.

Bức ảnh 3 nhà vô địch gây sốt một thời

Cũng trong năm 2023, hình ảnh Hoàng Cường hội ngộ cùng hai nhà vô địch Olympia khác đến từ Quảng Ninh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hai người còn lại là Đặng Thái Hoàng, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12 và Nguyễn Hoàng Khánh, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Sự xuất hiện của ba gương mặt từng mang vòng nguyệt quế về cho quê hương trong cùng một khung hình khiến nhiều người không khỏi tự hào về thành tích của đất mỏ tại sân chơi trí tuệ này.

Ảnh: Báo Đời sống và Pháp Luật

Sau nhiều năm kể từ khi tham gia Olympia, cả ba đều có những thay đổi về ngoại hình. Những chàng trai từng xuất hiện trên truyền hình khi còn là học sinh giờ đã trưởng thành, chững chạc hơn. Bức ảnh vì thế cũng gợi lại hành trình của mỗi người, từ những nhà leo núi tuổi học trò đến các cựu quán quân sau nhiều năm trưởng thành.

Không chỉ là cuộc hội ngộ của 3 gương mặt quen thuộc, bức ảnh còn nhắc lại dấu ấn đặc biệt của Quảng Ninh tại Đường lên đỉnh Olympia – địa phương có tới 3 thí sinh từng giành ngôi vô địch trong hơn hai thập kỷ chương trình phát sóng.

(Tổng hợp)