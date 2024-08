Quán quân Lê Thu Trang bị soi dùng hàng nhái trên sóng truyền hình, Hương Giang phản ứng gì?

Vừa qua, tập 2 The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 lên sóng và thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những diễn biến hấp dẫn, kèn cựa giữa các Supporter, dàn trai đẹp 6 múi thì netizen còn chăm chăm vào một chi tiết lạ lạ đến từ Lê Thu Trang - Quán quân The New Mentor 2023.

Trong tập 2, Lê Thu Trang không tham gia hướng dẫn các thí sinh mà chỉ ngồi ngoài xem học trò được dẫn dắt bởi các Supporter khác. Dù không huấn luyện thí sinh nhưng Lê Thu Trang vẫn nhận được sự chú ý của người xem. Không chỉ là Supporter dấy lên drama ở tập này, Lê Thu Trang còn trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả bởi sử dụng hàng nhái lộ liễu. Frame ảnh Quán quân The New Mentor trên tay cầm chiếc quạt với dòng chữ "Christian Doir" khiến netizen bật cười và "ném đá" không ngớt.

Là một gameshow quy tụ nhiều gương mặt người mẫu đình đám, khai thác nhiều về yếu tố thời trang nên hình ảnh Lê Thu Trang dùng hàng nhái nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận rôm rả trên các diễn đàn MXH. Chúng tôi đã liên hệ với Lê Thu Trang và Hương Giang - NSX The Next Gentleman 2024 - để tìm hiểu sự việc, tuy nhiên cả hai đều không đưa ra bình luận.

Hình ảnh Lê Thu Trang và chiếc quạt "Christian Doir" ở tập 2 The Next Gentleman 2024

Lê Thu Trang sử dụng phụ kiện nhái trong xuyên suốt phần đánh giá và loại các thí sinh

Lê Thu Trang sinh năm 1997. Cô được khán giả biết tới khi vào top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam các năm 2017 và 2019. Sau cuộc thi, cô làm người mẫu, huấn luyện viên catwalk, mở lớp đào tạo hoa hậu và người mẫu. Năm 2023, Lê Thu Trang tham gia The New Mentor và giành giải Quán quân.

Bước ra từ cuộc thi với ngôi vị cao nhất nhưng sự nghiệp của Lê Thu Trang không có nhiều điểm sáng hơn là bao. Cô chủ yếu tham gia những sự kiện, chương trình do Hương Giang và Dược sĩ Tiến tổ chức, đơn cử là vị trí Supporter trong The Next Gentleman 2024.

Bên cạnh Lê Thu Trang, The Next Gentleman 2024 quy tụ của dàn giám khảo nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế: Hoa hậu Hương Giang, Dược sĩ Tiến, Alex Fox, Hữu Long, DJ Matoom, Lukkade. Dàn Supporter chính thức của chương trình năm nay cũng lộ diện là Hoàng Thùy, Mâu Thủy, Hương Ly, Lê Thu Trang, Mai Ngô, Như Vân.

Dàn Supporter trong chương trình The Next Gentleman 2024

Trải qua 2 tập trong chương trình, Lê Thu Trang vẫn chưa thể hiện được gì nhiều ở kỹ năng huấn luyện. Thay vào đó, cô gây chú ý bởi màn tranh cãi nãy lửa với Như Vân ở tập 2 vừa qua. Theo đó, khi "gà nhà" Hứa Quý Long phải tiếc nuối ra về, quán quân The New Mentor 2023 đã tỏ thái độ và cho rằng kết quả này tất cả là do trình độ dẫn dắt của Như Vân.

Trước những chia sẻ của Hứa Quý Long về việc phải dừng chân sớm, Supporter Như Vân bày tỏ: "Mình thi đầu tiên và những cái đó nó là trở ngại với mình, em công nhận là anh có rất nhiều tài năng và anh không phải có tấm hình tệ nhất".

Đáp lại lời trải lòng này, Lê Thu Trang lại nhanh chóng đứng lên phản bác và mỉa mai: "Vậy Vân phải xem lại hành trình lead team của Vân trong hôm nay khi Vân đã làm tất cả mọi thứ nhưng những thành viên khác Vân không có để ý. Đó là điển hình cho việc vì sao Quý Long ở đây và team của Mâu Thủy ở đây".

Như Vân cũng không hề kém cạnh khi phản bác: "Trang cũng không thể nói rằng chị sẽ không support được. Em nên hỏi Ly, về chiến thuật của Ly thì hơn. Trò chơi thì phải có người thắng người thua. Và Vân chỉ thua 1 điểm thôi".